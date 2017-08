Usain Bolt opaca a todos en Mundial de Atletismo

La expectación por ver las últimas apariciones en la pista de Usain Bolt marca el Mundial de Atletismo de Londres, que inicia hoy en el estadio que albergó los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Justo en ese óvalo donde se proclamó bicampeón olímpico en los 100 y 200 metros, el jamaiquino tomará la salida sólo en el hectómetro (hoy y mañana) y en el relevo 4x100 (el sábado 12 de agosto) para dar por terminada su carrera como el mejor velocista de todos los tiempos.

Aunque no ha tenido grandes cronos en las pocas competencias que ha corrido este año en los 100 metros, y por ello muchos no lo consideran favorito, "El rayo" afirmó a principios de semana que si no se sintiera confiado en ganar no tomaría parte en la justa del orbe.

Sin embargo, el ganador de ocho oros en tres ediciones de citas veraniegas tiene relativamente fácil la victoria pues el canadiense Andre de Grasse, quien lo presionó de más en las eliminatorias de los 200 metros de Río 2016, aunque al final tuvo que conformarse con la plata y que en los 100 metros se colgó el bronce, se retiró del Mundial por lesión.

Mo Farah es otro atleta imán en Londres no sólo porque compite en casa y buscará el tricampeonato en los 10 mil metros, también porque podría ser su última prueba en pista pues quiere meterse de lleno al maratón.

En el Mundial participará un grupo de 19 rusos que competirán como atletas neutrales como consecuencia de la suspensión que tiene Rusia por parte de la IAAF por la investigación de dopaje de Estado revelada hace un par de años.

El atletismo mexicano acude a Londres con un contingente de 15 integrantes entre quienes destaca la subcampeona olímpica en los 20 kilómetros de marcha Guadalupe González, máxima esperanza de podio.

Figuras

Wayde van Niekerk

Sudáfrica

Campeón olímpico y mundial y plusmarquista mundial en 400 m

Mo Farah

Gran Bretaña

Bicampeón olímpico y mundial en 5 mil y 10 mil metros

Elaine Thompson

Jamaica

Campeona olímpica en 100 y 200m

Renaud Lavillenie

Francia

Subcampeón olímpico y bronce mundial en salto con garrocha

Caster Semenya

Sudáfrica

Campeona olímpica en los 800 metros