Se disparan los casos de influenza en el condado de Orange

En las últimas semanas se ha producido un rápido aumento de la influenza en el Condado de Orange y por ello las autoridades de salud recordaron a la población en general que no es demasiado tarde para someterse a una vacuna.

Más de 900 casos confirmados de la enfermedad han sido reportados por proveedores médicos locales hasta la fecha esta temporada. Nueve adultos entre las edades de 18-64 y dos niños menores de 18 años de edad han desarrollado una infección grave que requirió una visita a la sala de terapia intensiva.

La influenza es una enfermedad grave. Es más que una secreción nasal y dolor de garganta. Esta condición puede enfermar a la persona y hasta hacerle ir a parar a un hospital o incluso conducir a la muerte.

“Más vale prevenir que lamentar”, dijo Ana García, residente de Fountain Valley, quien acudió a ponerse la vacuna contra la gripe. “Me había enfermado y tuve que esperar porque estoy embarazada”.

Vacunarse: la solución

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los niños de 6 meses de edad y más reciban la vacuna contra el flu. Usted puede protegerse a sí mismo y a los que lo rodean simplemente recibiendo la vacunación.

“Cada año nos preocupamos”, dijo el doctor Matt Zhan, director médico de epidemiologia en la Agencia de Salud del condado de Orange. “Lo más trágico es que esta enfermedad es prevenible”.

El rápido aumento de los informes de enfermedades y hospitalizaciones en todo el estado hace que sea probable que esta sea una temporada de gripe severa, dijo el Dr. Eric Handler, Oficial de Salud del Condado.

“La vacuna parece coincidir bien con el virus que estamos viendo, y es una manera rápida y fácil para que la gente se proteja”, añadió.

Qué es la influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria estacional contagiosa que puede ser causada por virus de influenza A o B. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza, dolores corporales, escalofríos y fatiga. La enfermedad puede ser severa, y puede provocar ausentarse del trabajo o la escuela o del trabajo, la hospitalización e incluso la muerte.

El virus se disemina principalmente a través de gotitas de tos y estornudos. La mejor manera de protegerse contra los virus de influenza A y B es vacunándose cada año antes del comienzo de la temporada.

Las vacunas se recomiendan para todos los niños de 6 meses de edad y mayores, y son especialmente importantes para los bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 50 años y personas con condiciones médicas crónicas.

Los contactos cercanos y los cuidadores de estas personas de alto riesgo también deben vacunarse.

La mayoría de los planes de seguro, incluyendo MediCal y Medicare, cubren vacunas gratis de su proveedor de atención médica. Además, muchas clínicas y farmacias ofrecen vacunas sin costo o bajo costo en todo el Condado de Orange.

La Agencia de Atención Médica ofrecerá vacunas gratis para personas de seis meses de edad y mayores que no tengan un proveedor médico o cobertura de seguro de salud.

“Últimamente me he enfermado de la tos”, dijo María del Carmen López, de 59 años de edad. “La medicina que estaba tomando no me hizo efecto, y por eso decidí venir a ponerme la vacuna”.

Ella fue atendida en la Clínica de Salud Pública, ubicada en el 1725 West 17th Street, Santa Ana, CA.

Las vacunas están disponibles, inclusive sin tener cita en el día y horas siguientes:

Cada jueves

8 a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.

Clínica de Salud Pública, 1725 West 17th Street, Santa Ana, CA 92706

Recuerde estos pasos importantes para ayudar a detener la propagación de la gripe y otros gérmenes:

• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel o una manga

• Lávese las manos a menudo con jabón y agua tibia, (o desinfectante a base de alcohol, si no está disponible)

• Quédese en casa si está enfermo (al menos 24 horas después de que su fiebre haya desaparecido)

La información local más reciente, incluyendo las ubicaciones de vacunación, está disponible en www.ochealthinfo.com/flu o llamando a la Health Referral Line al 800-564-8448, de lunes a viernes de 8 am a 5 p.m.