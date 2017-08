Dejan libre a joven indocumentado entregado al ICE por policía universitaria

Phoenix.- Las autoridades migratorias liberaron bajo fianza al joven mexicano indocumentado Cesar Valdés Flores, que había sido detenido por la policía de Grand Canyon University (GCU) y entregado al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con fines de deportación inmediata.

"Me siento muy feliz de estar por fin afuera, después de muchos intentos de reunirme con mi familia, después de muchos días de dolor. Nunca había tenido una experiencia de estar encarcelado", declaró a Efe Valdés.

El joven fue liberado del Centro de Detención de Florence (Arizona) tras abonar una fianza de 7.500 dólares.

Valdés, de 24 años, llegó a Phoenix en su infancia y era beneficiario del programa de alivio migratorio Acción Diferida (DACA) aprobado en 2012 por el expresidente Barack Obama y al que se acogieron unos 750.000 indocumentados a los que se conoce como "dreamers" ("soñadores") que llegaron de niños al país.

"Sin duda fue una violación de mis derechos civiles. Me detuvieron sin ninguna razón, solo por estar cerca de la universidad, me acusaron de cargos muy serios sin razón, ellos no tenían por qué decirme que era indocumentado. Me llevaron al ICE, cuando nunca les di ningún motivo", agregó.

El joven, según su versión, indicó a la policía universitaria que era beneficiario del DACA, pero estos lo ignoraron.

"No me hicieron caso, solo me llevaron al ICE aunque ellos no trabajan para inmigración, tenían que mandarme al Departamento de Policía, pero no lo hicieron, voy a luchar para recuperar mis beneficios", anunció.

Y es que el juez le quitó su permiso como "dreamer" y su seguro social, según relató.

"Le mando un mensaje a la universidad que tanto daño me hizo y a mi familia. Pienso pelear mis derechos y quiero que se disculpen por sus prácticas que afectan muchas vidas, y yo soy ejemplo de ello", resaltó.

El 1 de junio, el Departamento de Policía de la CGU arrestó a Valdés fuera de la línea de propiedad cercada de esta universidad privada e inmediatamente se comunicaron con el ICE para procesar su deportación pese a que tenía una carta de renovación del programa DACA aprobada hasta el 2019.

El Centro de Derechos Civiles (CRC), que representa al joven, ya presentó acciones judiciales en contra de la universidad por haber colaborado con agentes del ICE para que Valdés Flores fuera detenido con fines de extradición.

Según el director del CRC, Silverio García Jr, los agentes de la CGU "violaron todos los derechos federales" del joven al detenerle fuera del perímetro del campus universitario y al no llevarlo frente a un tribunal local.

"Cesar no tiene historial criminal", recordó García, al explicar que pese a imputarle cargos por posesión de drogas, "nunca fue llevado ante un tribunal", sino directamente a manos del ICE.

"Olvidan que él es un 'dreamer' y que tiene derechos como cualquier ciudadano", destacó.

De acuerdo al informe policial, el Departamento de Policía de la CGU llamó inicialmente al ICE porque "se encontró una tarjeta de identificación de México" en posesión de Cesar.

"Pero Cesar asegura que es mentira, él había perdido su cartera y no traía ninguna identificación consigo", aclaró García.