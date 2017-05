“Nada ha Cambiado”: Sheriff Sandra Hutchens

La máxima autoridad de la ley en el condado de Orange afirma que, sus agentes no aplicarán leyes de inmigración entre la comunidad indocumentada; señala que hay miedo por la retórica política y las declaraciones de Donald Trump

Sandra Hutchens, Sheriff del Condado de Orange afirmó en entrevista cara a cara con Excélsior, que sus agentes no realizarán tareas de inmigración en los vecindarios, tras la reciente aprobación de la Junta de Supervisores para que otros 120 indocumentados con antecedentes criminales sean detenidos y albergados en las cárceles del condado.

Hasta la primera semana de mayo, un total de 761 individuos eran retenidos en el condado de Orange para su eventual deportación. Ahora, la disponibilidad de 828 camas será ampliada a 958. El Departamento del Sheriff cobrará $118.00 por día, y se calcula que al final de un año obtendría $30 millones, que representan el 5% de su presupuesto total.

En entrevista con Excélsior, Huctchens negó tener cualquier relación con la Administración del presidente Donald Trump, aun cuando en febrero pasado, en su calidad de presidenta de la Asociación de Sheriffs de los Grandes Condados pidió a la administración del magnate que proporcionara una directriz legal para detener a algunos inmigrantes condenados por crímenes violentos u otros crímenes graves más allá de las fechas fijadas, para que los agentes federales pudieran ir por ellos y repatriarlos.

Dicha práctica está prohibida bajo la ley del Acta de Confianza de California (Trust Act), y las cortes federales han encontrado que está en violación de la Cuarta Enmienda.

Bajo su petición, Hutchens es de la creencia que menos criminales serían puestos en libertad en las calles del condado de Orange si sus agentes pudieran trabajar más de cerca con los oficiales de ICE.

He aquí la entrevista:

Excélsior: Allá afuera, la comunidad de inmigrantes tiene miedo de las autoridades sobre una probable deportación. ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Sandra Hutchens: “Quiero asegurar, particularmente a los indocumentados de la comunidad que, frente a mí, tienen todos los derechos como los ciudadanos de este país; las fuerzas del orden local y nadie de este condado va a preguntarles su estatus migratorio. Queremos que reporten el crimen si son víctimas; los necesitamos como parte de la comunidad y que se sientan cómodos de venir a la corte si tienen que testificar; envíen sus niños a las escuelas, no falten a las escuelas para adultos, porque nosotros no vamos a aplicar ninguna de las leyes de inmigración en la comunidad”.

Excélsior: ¿Sus agentes tendrán alguna participación en las redadas de inmigrantes por parte de ICE?

Sandra Hutchens: “No, cuando eso sucede, típicamente lo hacen ellos [oficiales d ICE] por sí mismos, y a nosotros no nos dicen cuándo lo van a hacer”, dijo. “Podría haber alguna ocasión, y puede ser raro, que, si buscan a alguien armado, que tiene explosivos o situaciones de esa naturaleza, podrían pedir nuestra ayuda…en los perímetros exteriores [en los vecindarios] no nos involucramos nosotros en ningún arresto o detención”.

Excélsior: La junta de Supervisores recién aprobó 120 camas para expandir el contrato con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con tener en las cárceles del condado a otros 120 detenidos?

Sandra Hutchens: “Tenemos el contrato con ICE para albergar a sus detenidos desde 2010, un año en que tuvimos una severa crisis de presupuesto en el Condado y en el Departamento del Sheriff; el condado nos pudo ayudar a mantener completo el personal; recientemente pregunté [a los supervisores] por el aumento del número de camas disponibles para ellos [ICE]; antes eran 838 y ahora 958. Estos individuos vienen de los centros de detención de ICE y los mantenemos separados de los presos porque tienen derechos adicionales, según las regulaciones de ICE pueden tener visitas y llamadas telefónicas, más derechos que los reos del condado; tenemos [detenidos] a más de 700 por procedimientos de deportación; estarían de 35 a 40 días, pero ahora están peleando sus casos en la corte, aunque puede tomar más tiempo; lo que he visto es que los números suben y bajan, pero no han aumentado por largo tiempo; la mayoría de las detenciones de ICE sirven tiempo en cárceles de los condados como Los Ángeles…fueron detenciones de ICE y ellos determinan dónde estarán”.

Excélsior: ¿Para su departamento representa un negocio tener detenidos a los indocumentados? ¿No es una respuesta a que Santa Ana se declaró Ciudad Santuario e ICE decidió cancelar el contrato con esa ciudad?

Sandra Hutchens: “Yo no lo miraría de esa forma; si no son mantenidos aquí irían a otras instalaciones privadas como Adelanto, o serían enviados a Arizona o Texas, pero teniéndolos aquí, ese no sería el caso. No es un negocio. Ellos decidieron cancelar el contrato”.

Excélsior: ¿Qué piensa hacer con los casi $30 millones de dólares anuales que se generarían con la detención de indocumentados? ¿Es mucho dinero, ¿no?

Sandra Hutchens: “Si, durante el año serian alrededor de $30 millones, pero son $118 por día por cada detenido por cama; nosotros nunca pensamos que haríamos dinero, sino mantener mis cáceles abiertas y al personal; [los $30 millones] son sólo apenas del 5% de nuestro presupuesto. Nuestra petición no tiene que ver nada con la decisión de Santa Ana; nuestra expansión no tiene que ver nada con Santa Ana”.

Excélsior: ¿Qué clase de individuos son a los que usted va a detener en sus cárceles?

Sandra Hutchens: “Solamente la gente que ha tenido serios crímenes bajo el Trust Act [de California], múltiples DUI (manejar bajo la influencia del alcohol o drogas], robo, violación, asesinato…Los indocumentados que no han cometido ninguno de estos [delitos] no tienen nada de qué preocuparse”.

Excélsior: ¿Cuál es su relación con la Administración del presidente Donald Trump?

Sandra Hutchens: “No tengo ninguna relación; los conocí [en conversaciones con con el Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions, el Director Interino de ICE, Thomas Homan, y el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly] porque soy presidente de la Asociación de Sheriffs de los Grandes Condados del país. El presidente Trump vino y habló con todos, y yo tuve una conferencia con el jefe [sic] y el nuevo fiscal federal, Jeff Sessions”.

Excélsior: Pero la gente común no le cree ni tiene confianza en las autoridades…

Sandra Hutchens: “Te creerán. Yo me he acercado con el consulado mexicano; hablé ahí y me he acercado al Consejo Asesor Interreligioso (Interfaith Advisory Council) y otros grupos para explicarles lo que te he dicho; creo que hay demasiado miedo por la retórica política, las declaraciones de Donald Trump y de Sacramento, acerca de la aplicación local de las leyes…Nada ha cambiado en la manera como mis alguaciles tratan con la comunidad indocumentada”.

Excélsior: En un reporte se dijo que la cárcel de Theo Lacy es una de los peores 10 centros de detención del país y que se les servía comida echada a perder a los presos indocumentados, que las duchas estaban enmohecidas, que les negaban el uso de agua caliente y otros asuntos. ¿Qué se ha hecho para remediar esta situación?

Sandra Hutchens: “Yo no quiero hacer un comentario sobre el término que usaron ellos; hicimos algunas correcciones menores, pero el reporte fue exagerado e ICE lo inspeccionó…te invitaría a que visites la instalación en cualquier momento”.

Excélsior: ¿Puede ser específica sobre los cambios hechos?

Hutchens: “Los productos de comida que estaban almacenados, lo estaban de acuerdo a las guías federales sobre el manejo de comida…y respondimos a ese reporte”.