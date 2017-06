Llegan nuevos cambios para las publicaciones hispanas de SCNG

Los tres periódicos publicados en español por el grupo mediático Southern California News Group (SCNG), que incluye a Excélsior, La Prensa e Impacto USA, se hermanarán bajo una misma marca y tendrán un nuevo diseño a partir de este próximo 30 de junio.

Los tres semanarios que circulan en los condados de San Bernardino, Riverside, Orange y Los Ángeles mejorarán además su contenido informativo y su modelo de distribución.

Con una difusión de 392.557 ejemplares por semana, los tres semanarios se conocerán bajo el nombre de Excélsior y seguirán circulando tres ediciones locales distintas para nuestros lectores.

Excélsior, que en este mes de julio cumple 25 años de servir a sus lectores, tendrá ahora dos ediciones, una en el condado de Orange, que es distribuida a través de estantes de noticias y una en Los Ángeles que se distribuirá a domicilio y en algunos estantes noticiosos de ciudades del condado angelino.

Impacto USA, que ha servido al condado de Los Ángeles desde 2005, circulará bajo el nombre de Excélsior Los Ángeles.

La Prensa, que ha cubierto a la comunidad del Inland Empire desde 1999, seguirá siendo distribuida bajo su nombre y como una publicación filial de Excélsior.

“Nuestros medios en español son vitales para servir a la comunidad latina del Sur de California, y estamos tomando pasos para acrecentar las ediciones digitales e impresas para que presenten la información de mayor relevancia para nuestros lectores”, señaló Carlos Avilés, director editorial de los tres periódicos. “Nuestro objetivo es el de proveer contenido dinámico que ayude a mejorar la vida de las personas que nos lean”.

Los tres periódicos continuarán con su formato de página grande y emularán a los periódicos de México y de otros países latinoamericanos. La portada tendrá un diseño especial para que el lector sepa de primera mano el contenido de las publicaciones.

El periódico rediseñado tendrá dos secciones principales que incluirán noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, clasificados, negocios, salud y entretenimiento.

Estos cambios ocurrirán para modernizar la presentación de las noticias y lograr una simplificación de la estructura que sea de mayor atractivo y con contenido visualmente impactante para los seguidores del periódico.

Excélsior tendrá un nuevo sitio web más dinámico a partir de julio que reemplazará los dos sitios actuales de www.unidossc.com y www.impactousa.com.

Esta edición impresa se estrenará el viernes, 30 de junio y puede encontrarse gratis en muchas calles y esquinas de la región.

Acerca de SCNG

Southern California News Group opera además de las tres publicaciones hispanas, 11 diarios y sitios de Internet asociados, que incluyen a Los Angeles Daily News, Daily Breeze en Torrance, Long Beach Press-Telegram, The Orange County Register, Pasadena Star-News, The (Riverside) Press-Enterprise, San Gabriel Valley Tribune, Whittier Daily News, Inland Valley Daily Bulletin (Rancho Cucamonga), The Sun en San Bernardino y Redlands Facts.