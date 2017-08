Renato Ibarra trabaja para retomar nivel con el América

CIUDAD DE MÉXICO- Renato Ibarra viene tomando impulso en busca de recuperar el tiempo perdido en el América, producto de sus diferentes lesiones, aunque admitió que le ha costado trabajo porque apenas va recuperando la forma física y todavía sufre algunos ahogos en el terreno de juego.

"Me siento muy bien, me sentí bien de sumar minutos, cada vez me voy sintiendo mejor, todavía sentí un poquito de ahogo, pero poco poco vamos a ir consiguiendo llegar a la mejor forma", comentó.

El torneo pasado sólo pudo jugar 9 fechas debido que sufrió la ruptura del peroné en el encuentro contra León, el 4 de marzo.

El volante jugó en 90 minutos en el encuentro de la Copa MX, ante la Universidad Autónoma del Estado de México.

Y ahora con la regla 9/9, así como con la llegada de nuevos refuerzos, la situación se torna compleja para los jugadores no formados en México de parte de las Águilas, ya que cada partido tendrá que haber 4 sacrificados que irán a la tribuna, pues las Águilas tienen 13 foráneos.

"Estoy trabajando al 100 por ciento para pelear por un puesto y estar en condiciones, la confianza ahí está y ahora a buscar la titularidad porque hay un grupo muy compacto que tiene muchas condiciones", mencionó.

"Todos los jugadores que estamos acá podemos ser titulares y cada quien tiene que pelear el doble por estar en el once inicial".

Ibarra señaló que no se agobia ni se presiona de más por el tema de los que pueden tener la oportunidad para jugar cada partido, pues sabe cuál es la situación que priva en el América.

"No hay preocupación, será el profe el que defina quiénes son los que jugarán y quienes tendrán que sacrificarse", abundó.

Ibarra también espera que el América se imponga este viernes al Atlas, ya que tiene la obligación de ganar en cualquier cancha.

"Cada torneo tiene que ser mejor y eso me he propuesto", subrayó.

