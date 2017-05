Alejandro Fernández niega problemas de alcohol tras incidente en concierto

México.- El cantante mexicano Alejandro Fernández negó tener problemas de alcoholismo y aseguró que no le importan los comentarios sobre el incidente en que casi vomitó en un concierto luego de que le invitaron un vaso de "tequila rosa".

En declaraciones divulgadas por el diario Reforma, Fernández dijo que "siempre sobra gente que te quiere molestar y hacer daño", y añadió que lo que sucedió es que tomaba coñac cuando le ofrecieron la bebida color rosa, el cual le cayó mal.

"Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila", declaró Fernández.

Sobre lo ocurrido el cantante publicó en su cuenta de Twitter: "¡Ah! y la próxima vez que me den un tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; ¿Quién tiene una tequila rosa?".

Fernández comentó al diario mexicano que su mensaje en las redes sociales no tenía intención de molestar al dueño de la marca del tequila.

"Nunca había visto un tequila rosa ni me imaginé que era un tequila. Quiero que quede claro que no estoy hablando mal de la calidad del tequila", aseguró.

Afirmó que le gusta pasarla bien con amigos y que los comentarios sobre su forma de beber provienen de personas que quieren manchar su imagen, los cuales le importan muy poco.

"Se trata más bien de gente malintencionada que te toma una foto sin avisar. Ahí se ve la mala leche (mala intención) de la gente que te quiere hacer daño", comentó.

Durante el segundo de dos conciertos que ofreció el pasado fin de semana en el Palenque de la Feria de Puebla, en el centro del país, Fernández estuvo a punto de vomitar luego de que le invitaran a un vaso de "tequila rosa", desatando una vez más los rumores de que el artista tiene problemas con el alcohol.

Aunque el cantante se ha tomado el suceso a broma, incluso sacando él mismo el tema en redes sociales, la realidad es que acumula en los últimos meses varios sucesos bochornosos relacionados con el alcohol.

A finales de abril se filtraron a medios imágenes del cantante completamente borracho por las calles de Ciudad de México luego de asistir a una fiesta por la boda de la modelo y actriz Ximena Navarrete.

En agosto de 2016 también aparecieron imágenes de él en una discoteca de Las Vegas (Estados Unidos) en las que aparece sin camiseta y aparentemente bebido.