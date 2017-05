Karyme Lozano cambiará imagen de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su próxima película, en donde debutará como directora, la actriz Karyme Lozano quiere contribuir a cambiar la imagen de los mexicanos en Estados Unidos.

"Me encanta platicar con las personas que trabajan en Los Ángeles, a raíz de eso yo empecé a escribir un guion hace varios años, con el que quiero mostrar a esa gente trabajadora, que sacrifica todo por la familia", detalló.

Después de un periodo de ausencia debido al duelo por la pérdida de su padre, la actriz desea que los latinos se sientan orgullosos de sus raíces con este filme, que llevará por título Vuelve.

Lozano aseguró que ni de cerca tocará temas como narcotráfico, como se ha puesto de moda en las series de televisión.

"Me da tristeza la gente que nunca ha ido a México y no quiere ir por las noticias que ven en la tele o las series, incluso lo que nosotros mismos vamos vendiendo, eso les genera pánico.

"Yo no quiero ser parte de la realidad negativa, yo quiero mostrar la realidad, lo maravillosa que es su gente, con Vuelve quiero contarle al mundo lo bonito que tenemos para que se animen a visitar nuestra nación", expresó.

A la par de ese proyecto, y con la mentalidad de dejar huella en Hollywood, la sobrina del actor mexicano Jaime Lozano aparecerá en dos series estadounidenses, Kevin Can Wait, de CBS, donde compartió pantalla con el actor Kevin James en el final de la temporada, que se transmitirá el 8 de mayo.

La otra es Real Rob, original de Netflix, y en donde participará en el verano en la segunda temporada con el personaje de Vanessa, al lado de los protagonistas Rob Schneider y Patricia Maya.

"Había hecho cine antes, pero nunca series para la televisión, me enorgullece pertenecer a una de las series número uno en el ranking de comedia.

"Fue un doble aprendizaje, se necesitó de mucha concentración porque la presión de las cámaras y el público provoca nervios, pero me siento muy agradecida con la experiencia", concluyó.

Pretende adoptar

Karyme Lozano tiene la espinita de convertirse en madre por segunda vez.

- Tras su matrimonio fallido con el actor Aitor Iturrioz, con quien procreó a su hija Angela, quien actualmente tiene 16 años, Lozano se dedicó en cuerpo y alma a la actuación y escritura de obras cinematográficas.

- En 2012 contrajo matrimonio con Michael Joseph Domingo, pero a cinco años de unión aún no conciben tener un bebé.

- "He estado en eso pero no se ha dado, Michael está sano, yo también, hemos tratado pero no más no se da, lo dejaré en manos de Dios", dijo la actriz de 39 años.

- Ahora buscan adoptar a un varón en Estados Unidos, luego de que en México le pusieran muchas trabas en el trámite, principalmente porque su marido es estadounidense.