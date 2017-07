Estrellas de la música latina no fallan en nominaciones a Premios Tu Mundo

Miami.- El grupo juvenil CNCO, con tres candidaturas, y Shakira, Maluma, Luis Fonsi y Enrique Iglesias, con dos, aparecen entre los nominados de la sexta edición de los Premios Tu Mundo que fueron anunciados y que se entregarán el próximo 24 de agosto en categorías tanto musicales como de televisión.

La gran favorita a canción comienza-fiestas, la única categoría de canciones, es "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que ya es la canción de la historia más escuchada en "streaming" (emisión en línea) con más de 4.600 millones de escuchas, según datos de la discográfica Universal.

Junto a ella aparecen otros temas estrella de este verano como "Báilame", de Nacho; "Hey DJ", de CNCO; "Me enamoré", de Shakira; "Las ultras", de Calibre 50, y "Súbeme la radio", de Enrique Iglesias acompañado de Descemer Bueno y Zion & Lennox.

En artista pop favorito, el ganador saldrá de una terna que forman Juanes, Reik, ambos con tan solo una nominación, y de nuevo Shakira, CNCO, Enrique Iglesias y Luis Fonsi.

La música urbana estará representada en esta gala por buena parte de los máximos representantes del género, como Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Wisin, Yandel y Zion & Lennox.

Artista regional mexicano favorito y artista tropical favorito son las otras dos categorías que completan la sección musical.

En la categoría dedicada a la música mexicana, los aspirantes son la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Gerardo Ortiz, Julión Álvarez y Su Norteño Banda, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y La Séptima Banda.

Mientras, Carlos Vives y Gente de Zona encabezan la representación tropical de los premios Tu Mundo, junto a Prince Royce, Romeo Santos, Héctor Acosta "El Torito" y Victor Manuelle.

Estos premios, para los que Telemundo se asoció con iHeartRadio para las categorías musicales, entregan además premios a clubes de fans, de los cuales cuatro de los cinco son también dedicados a artistas: Becky G (#Beasters), Maluma (#Malumáticas), CNCO (#CNCOwners) y Ariana Grande (#Arianators).

El año pasado, los triunfadores fueron Chino y Nacho, ahora separados, con dos premios como artista tropical favorito y canción empieza-fiestas con "Andas en mi cabeza".

Los Premios Tu Mundo, que se entregarán en una gala en el American Airlines Arena de Miami, también darán un galardón al influenciador favorito de los latinos y los nominados son las populares figuras de internet Amanda Cerny, Baby Ariel, Christian Acosta y Johann Vera.

Pero la mayoría de las categorías de Premios Tu Mundo están reservadas tanto a series como a programas de la cadena Telemundo y en este apartado los más nominados son la actriz Carolina Gaitán y los actores Carlos Ponce y David Chocarro.

"El Chema", "El señor de los cielos V", "La querida del centauro II" y "Señora Acero 3: La coyote" optan a una de las categorías principales, súper serie favorita.

Actrices como Angélica Valle ("La fan"), Aracely Arámbula ("La doña") o Carolina Miranda ("Sra. Acero 3: La coyote"), y actores como Alberto Guerra ("Guerra de ídolos"), Mauricio Ochmann ("La doña") o Rafael Amaya ("El señor de los cielos V"), están entre los nominados a las categorías de protagonistas favoritos.

Uno de los apartados destacados de la noche es el de pareja perfecta en la ficción, para el cual destacan Carlos Ponce y Maritza Rodríguez por "Silvana sin lana", David Chocarro y Aracely Arámbula por "La doña" y Juan Pablo Urrego y Carolina Gaitán por "Sin senos sí hay paraíso".

También están nominados Luis Ernesto Franco y Carolina Miranda por "Señora Acero 3: La coyote", Mauricio Ochmann y Mariana Seoane por "El Chema" y Rafael Amaya y Fernanda Castillo por "El señor de los cielos V".

La categoría más picante, soy sexy and I know it, tiene hasta tres representantes de "Sin senos sí hay paraíso", dominadora con Carmen Villalobos, Juan Pablo Llano y Majida Issa.

Dos candidaturas son para "Señora Acero 3: La coyote", con Ana Lucía Domínguez y Michel Duval, mientras que la restante es para Alberto Guerra por "Guerra de ídolos".