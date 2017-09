"Canelo" dice que nunca conoció a ese monstruo en el ring en pelea con Golovkin

LAS VEGAS, EU- Lo amenazaron muchas veces con que lo iba a noquear o le iba a hacer mucho daño, sin embargo el "Canelo" dice que nunca conoció a ese monstruo en el ring, como muchos consideran a Gennady Golovkin.

Saúl Álvarez reconoció la pegada del llamado "GGG", pero dijo que no es nada del otro mundo. Incluso, recordó que tuvo al rival en el décimo asalto en malas condiciones, pero no pudo liquidarlo.

Después del pleito, ya con la sangre más fría y con el amor que le brindaba de cerca su pequeña hija Emily, el peleador tapatío dijo que nunca sintió ese poder noqueador del kazajo, quien llegaba al pleito del sábado por la noche en la T-Mobile Arena con casi el 90 por ciento de efectividad de triunfos por la vía rápida.

"(Golovkin) Tiene el poder diferente a otros peleadores, pero no, no es el monstruo que decían, que tenía una pegada temible", puntualizó el nacional.

Tras 12 asaltos, el mexicano fue más efectivo y conectó irónicamente más golpes de poder que "GGG".

Saúl aterrizó el 33.5 por ciento de sus golpes (169 de 505 lanzados), y le metió 114 de 272 golpes de poder al kazajo (un 42 por ciento de efectividad), quien a su vez tuvo una eficiencia del 31 por ciento (218 de 703 lanzados de golpes totales). Gennady metió 110 de 342 de poder (32 por ciento).

Álvarez recordó que en el 10 le conectó una potente derecha en el rostro, misma que lo hizo tambalearse.

Ahora, el desempate tendrá que ser hasta mayo o septiembre de 2018, pues Saúl confirmó que no volverá a tener acción hasta dentro de nueve meses.

ASÍ LO DIJO

"No, la verdad no, no sentí eso el poder de Golovkin. Lo tenía mal en el 10, pero no es un peleador fácil, sinceramente no pudo noquearlo aunque en ese momento lo tenía lastimado".

Saúl Álvarez

Boxeador mexicano