Llegan las noches de terror a Universal Studios Hollywood

El evento de temporada tendrá ocho laberintos llenos de horror

Las noches de horror regresan al sur de California con la celebración anual de Universal Studios Halloween Horror Nights.

En esta edición el parque cuenta con más laberintos, ocho de diferentes series de terror de cine y televisión para asustar y deleitar a los asistentes.

Caras de horror

Para las noches de ho-rror, el recorrido en tranvía se convierte en una atracción más llamada “Titans of Terror”.

El muñeco diabólico Chucky es quien lleva el control del vehículo para luego abandonar a los visitantes en una travesía que los llevará cara a cara con íconos del terror Freddy Krueger de “Pesadilla en Elm Street”, Jason de “Viernes 13”, y Leatherface de “La masacre de Texas.

Cada laberinto tiene su propio tema que incluyen temas inspirados en “The Horrors of Blumhouse” una combinación de tres cintas del estudio de producción Blumhouse “The Purge”, “Happy Death Day” y “Sinister”.

Además están los laberintos de “Ash vs Evil Dead” basado en la serie de televisión, “Saw: The Games of Jigsaw”, “American Horror Story: Roanoke”, “The Shining”, “Insidious: Beyond the Further”, y la atracción permanente de la popular serie “The Walking Dead”.

También habrá partes en el parque llamadas zonas de espanto: “Urban Inferno” un viaje por el infierno, “Hell-O-Ween” un recorrido por las calles de Nueva York repletas de monstruos, y “Toxic Tunnel” donde personas deben escapar de muertos vivientes.

Temporada de terror

Las noches de horror en los Estudios Universal Hollywood comenzaron el 15 de septiembre y terminan el sábado 4 de noviembre. Las puertas abren a las 7:00 pm o 5:00 pm con compra de entrada temprana.

La admisión general oscila entre los $65-$95 dólares por persona, la combinación del pase de día y noche va desde $95-$139, el Frequent Fear Pass (Pase de miedo frecuente) cuesta $159, el pase de pasar al frente de línea cuesta entre $169-$219.

Una nueva adición es el pase R.I.P. Tour con costo de entre $269-$319 por persona que da acceso a la experiencia VIP con un guia personal para todos los laberintos y atracciones con privilegios de pase al fente de línea, además de una cena buffet gourmet, con bebidas y valet parking.

Universal Studios Hollywood está localizado en 100 Universal City Plaza, para más información visite la página HalloweenHorrorNights.com/Hollywood.