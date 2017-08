Ladrón de restaurantes es buscado en el condado de Orange

La policía de varias agencias está buscando a un hombre que cree que es responsable de 20 robos a mano armada en restaurantes de comida rápida en el condado de Orange, este mes.

Los dos más recientes tenían el mismo patrón que los crímenes anteriores: Un hombre entró con una pistola, pidió dinero en efectivo y huyó a pie.

Pero el miércoles de la semana pasada, un hombre robó dos restaurantes de comida rápida a 20 minutos de distancia en diferentes ciudades, dijeron las autoridades.

A las 8:20 p.m., del 26 de julio, el sospechoso entró en una Pizza Hut en 2003 W. First St. en Santa Ana y le entregó al cajero una nota exigiendo dinero y mostró una pistola en la cintura, dijo Rosa Ponce De León, Sargento de la Policía de Santa Ana. El hombre huyó a pie con una cantidad no revelada de dinero en efectivo.

Los testigos dijeron que el sospechoso era un hombre latino que llevaba gafas de sol oscuras y una chaqueta negra.

Casi 20 minutos más tarde, un hombre que coincide con la misma descripción robó un Subway en 2309 W. Chapman Ave., en Orange. El hombre entró en el restaurante a las 8:42 p.m., entregó una nota al cajero exigiendo dinero y mostró una pistola en la cintura, dijo el teniente del Departamento de Orange, Jennifer Amat. Se escapó a pie con dinero en efectivo.

Un restaurante de McDonald's en el bloque 3000 de la calle Bristol, fue asaltado a las 4:22 p.m., dijo la policía de Costa Mesa. El sospechoso presentó una nota exigiendo dinero en efectivo mientras mostraba una pistola dentro de su cintura, dijo el teniente Greg Scott.

Después de conseguir dinero en efectivo, huyó a pie, con un testigo llamando a la policía. Un helicóptero del Departamento de Policía de Huntington Beach acudió para ayudar durante la búsqueda, pero el hombre no fue encontrado.

La policía de Santa Ana ha publicado imágenes de un sospechoso en un robo de Jack in the Box en Harbor Blvd. y Hazard Ave. El lunes 24 de julio, un hombre entró a las 8:30 p.m. y blandió una pistola mientras entregaba una nota al cajero demandando dinero. El hombre recibió el dinero y se fue.

Ese fue el tercer robo de comida rápida en siete días en el bulevar Harbor.