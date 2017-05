Por miedo a la deportación protegen a sus hijos nacidos en EE.UU.

Familias mexicanas y custodios legales acuden al consulado de México en Santa Ana para obtener poderes notariales

En caso de detención o una hipotética deportación, numerosas familias acudieron al consulado general de México, en Santa Ana, a fin de obtener poderes notariales para la custodia legal y temporal de sus hijos nacidos en Estados Unidos, y, de esa forma, proteger no solo a los niños sino sus bienes materiales.

El poder notarial es un documento legal, por medio el cual una familia autoriza a una persona de su entera confianza para hacerse cargo de sus hijos o lo bienes que haya adquirido en este país, en caso que sucediera un arresto por parte de la policía, algún agente del sheriff, un oficial del US Marshal o de las mismas autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y la persona sea sujeta a un proceso de deportación.

Luego de cumplirse los 100 primeros días del gobierno del presidente Donald Trump, su “fuerza de deportación” se ha enfocado particularmente en familias indocumentadas, más no en serios criminales, provocando un clima de terror e incertidumbre.

Pero, a diferencia del ex “Deportador en Jefe”, Barack Obama, las acciones del magnate convertido en presidente, están salpicadas de un lenguaje incendiario y una retórica viciosa que ha generado diversos incidentes públicos de odio y racismo en contra de los inmigrantes, aparte del temor.

PADRE REACCIONA POR TEMOR A LA REPATRIACIÓN

“Yo lo hago por miedo, por mi esposa y mis hijos”, dijo Yovan Francisco Peña Mendoza, un nicaragüense casado con María de Rosas, originaria de Puebla, México. “Quiero mis tres hijos que se queden protegidos si algo me llega a pasar a mí”.

Yovan y otras familias fueron auxiliados gratuitamente en el proceso efectuado en las oficinas de las oficinas consulares, por parte de abogados de la firma Carrazco Law de la ciudad de Tustin.

En su caso, la custodia de sus pequeños quedaría en manos de sus padres: Geovanny Peña y Marlene Mendoza, quienes residen en Garden Grove y tienen un estatus legal en Estados Unidos.

El temor de Yovan del padre de familia nicaragüense obedece a que hace más una década fue detenido en un retén de tránsito en Texas. Fue encarcelado y pasó tres meses tras las rejas, al lado de verdaderos criminales de carrera. Salió libre bajo el pago de una fianza.

Sin embargo, desde el año 2000 se le envió una orden de deportación en ausencia. Había fallado en acudir a una audiencia con un juez de inmigración.

Así, cualquier eventual encuentro con las autoridades policiacas significaría su deportación automática.

MADRE PRECAVIDA VALE POR DOS

Por su parte, Guadalupe Terán, quien tiene 17 años viviendo entre las sombras en este país, aparte que ya obtuvo la doble ciudadanía para cuatro de sus hijos” Gladira (16), Kaylen (10) Carlos *8) y Sebastián (3) no deja de pensar en su hijo mayor, Francisco Paul, quien nació en Acapulco, Guerrero y solamente está amparado de la deportación en el programa DACA.

Guadalupe, residente de Santa Ana, comentó a Excélsior que haber tramitado el poder de abogado, en favor de María de la Luz Chávez, le ha valido para “estar un poco más tranquila” por si algo llega a pasar. Los esposos de ellas son primos entre sí.

“Confió plenamente en ella”, dijo la mujer mexicana. “Hay que estar preparados para cualquier situación. Al menos ya tengo a alguien que me los regrese [a sus hijos, a México]; con todas las cosas que están pasando, hay que tener un “Plan “B”.

ASESORÍA EN EL CONSULADO

Entre tanto, Jazmín Castellanos Arguelles, cónsul de protección en la sede diplomática de México, expresó que la idea de prestar este servicio a sus connacionales es parte de la estrategia de protección, contenida en el marco de los recientemente creados centros de defensoría.

“Vamos a realizar talleres hasta el fin de año como “Conozca sus Derechos”, talleres de ciudadanía, planes de emergencia y diagnóstico migratorio”, dijo.

Sin embargo, la asesoría gratuita, por parte de abogados, se ofrecerá regularmente los lunes, martes y miércoles, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

El próximo taller de poderes notariales se efectuará el 6 de mayo en el consulado, ubicado en el 2100, al Este de la Calle 4, en Santa Ana, CA 92705. Es indispensable acudir personalmente.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Qué sucede si no conozco a nadie que tenga estatus legal de residencia en Estados Unidos para actuar como representante?

Si no conoce a nadie para actuar en lugar de usted, puede usar a una persona indocumentada, aunque esto puede ser una situación riesgosa.

¿Puedo anular “el Poder de Abogado” (“Poder of Attorney”) si no quiero dar esos poderes a mi agente?

Sí es aceptable revocar el “poder de abogado” en el futuro. También la persona a la que le otorgó el poder puede renunciar si no quiere actuar como su apoderado.

¿Si firmo un poder notarial, aun tendré la custodia de mis hijos?

Sí. Usted sigue siendo el padre/madre y puede tomar cualquier decisión que quiera para sus hijos.

¿Necesito un “Poder de Abogado” si deseo llevar a mis hijos conmigo a mi país en caso de una deportación?

Sí, aunque usted quiera traer sus niños a su país, es importante tener un “Poder de abogado”. Le sirve para a arreglar sus asuntos financieros. También, si se da un tiempo de encarcelamiento, necesitará que alguien cuide a sus hijos durante ese tiempo.

¿Qué pasa si soy madre soltera, o si estoy separada o divorciada del padre de mis hijos?

Los padres biológicos o adoptivos siempre van a tener más poder y control sobre los niños que una persona designada como su representante o con “Poder de abogado”.