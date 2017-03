Ve Ibrahimovic retiro en lo alto

Zlatan Ibrahimovic se quiere retirar del futbol bajo sus propios términos.

El delantero sueco, que hoy en día es la figura indiscutida del Manchester United, aseguró que en caso de ponerle fin a su carrera en los próximos meses, lo hará como el mejor y en lo más alto.

"Esperemos a ver qué pasa. Quiero irme en la cima. Si no rindo, si no doy resultados, no sigo jugando. No voy a ser como otros jugadores que siguen porque tuvieron una gran carrera y un nombre y siguen porque son quienes son", comentó Zlatan.

"Ibra", que el fin de semana anterior fue pieza vital para que el United se coronara campeón de la Copa de la Liga, aseguró que nadie se interpondrá en su retiro, ni su propia familia.

"Soy un animal. Me siento un león. Tenía otro destino en la cabeza, no éste, pero mis hijos empezaron a presionarme, después me llamó José (Mourinho)... y aquí estoy.

"Mis hijos están contentos con lo que hago, pero esta vez yo seré el que manda, no ellos. Esperemos a ver qué pasa", sentenció.