Panameño Ronaldo Córdoba hará pretemporada con Rayados

MONTERREY- Los Rayados tendrán a prueba durante la pretemporada al delantero panameño Ronaldo Córdoba, quien cuenta con el antecedente de haber dado positivo por mariguana en un control antidoping.

Córdoba, de 19 años de edad, estará viajando a la Ciudad este domingo, de acuerdo al Tauro FC, club al que pertenece y que informó que el atacante estará con el Monterrey también durante su gira por Estados Unidos.

"Ellos le han dado seguimiento, lo conocen, hay algunas cosas habladas, pero hay que esperar que pase la pruebas", dijo Ronald Gutiérrez, gerente deportivo del Tauro, en una entrevista concedida al sitio tvmax-9.com.

Esta no sería la primera vez que Córdoba hace pruebas en un club fuera de su país, pues el año pasado estuvo en el Benfica y el Porto de Portugal, así como la Roma de Italia, pero regresó a su club.

Además de haber sido seleccionado Sub 20, Córdoba también fue citado a la Selección mayor de Panamá por el director técnico Hernán Darío Gómez para tres partidos el año pasado.

Sin embargo, el atacante dio la nota en diciembre pasado, cuando se confirmó que no pasó un control antidoping, en el que se le detectó que había consumido marihuana.

"Acepto mi error y tengo que arreglarlo", confesó Ronaldo en un artículo en El Siglo.

A pesar de ello, no recibió sanción y siguió jugando tanto en su club como en las selecciones menores.

Aunque el Monterrey no ha confirmado su incorporación a la pretemporada, en Panamá dan por un hecho que "El Fenómeno" canalero se probará en México.