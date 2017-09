Grupo Bronco todavía busca su mejor canción en su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser originales y fieles a sus raíces ha mantenido a Bronco en el gusto del público.

Según Lupe Esparza, líder de la agrupación, aunque ahora con todas las herramientas tecnológicas cualquiera puede hacer música, en realidad se necesita tener talento y creatividad para sobresalir.

"Por las redes sociales ya cualquiera se atreve a ser cantante, pero estoy convencido qué hay que ser auténtico en lo que se hace", comentó el cantautor, responsable de "No me olvidarás" y "Sergio el Bailador".

A los intérpretes de "Oro" no les gusta que los cataloguen como un grupo del pasado, pues están más vivos que nunca con su último material, Primera Fila, el cual contiene duetos con artistas como Cristian Castro, León Larregui y Julieta Venegas, entre otros.

"Bronco se pudo haber ido a casa. No estamos aquí por supervivencia, es porque seguimos enamorados de lo que hacemos. Yo me despierto cada día pensando en hacer mi mejor canción, porque no la he hecho", dijo el vocalista.

Además, Esparza reveló que ya los han buscado para proponerles hacer una serie sobre su carrera musical, algo que los sorprende porque su vida no ha estado llena de escándalos.

"Yo estoy feliz de que les interese la historia de Bronco, porque normalmente lo que les interesa son carreras con vidas tormentosas, pero no hay nada confirmado", aseveró Lupe.

"Tenemos una historia tan contada, pero que nos esforzarnos por agregarle capítulos nuevos a esa historia y no quedarnos donde mismo que hace 30 años".

Fieles a su estilo

Saben tocar y bailar al ritmo que les pidan, pero Bronco no se sube a cualquier tren.

Lupe Esparza y sus hijos, René y José junto a Ramiro Delgado y Javier Cantú son fieles a los orígenes de su música grupera y así es como se mantienen de pie.

"Hemos visto desfilar muchas corrientes musicales dentro del género regional mexicano, hablemos del duranguense, del reggaetón, del pasito tribal, la banda, yo creo que de unos tres meses para atrás no escuchabas otra cosa", señaló el líder de Bronco.

Ellos han preferido no meterse con letras que pudieran generar violencia o que incluyan un lenguaje para adultos como ocurre en el reggaetón o el movimiento alterado.

"Hemos sentido la obligación de mantenernos de pie y con fe a nuestra esencia musical y aguantar y no subirnos a ninguno de esos carros sino estar aquí de pie, de frente con nuestra historia, nuestros años".