Pablo Picasso y Diego Rivera juntos en Bellas Artes de México

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Sabías que Rivera y Picasso además de amigos, compartieron el gusto por el cubismo y las civilizaciones precolombina y mediterránea?

Conoce éstas y otras similitudes en Picasso y Rivera: Conversaciones a Través del Tiempo expo que realiza un diálogo histórico y visual con obra de dos de los más grandes exponentes del siglo 20.

Está compuesta por pintura, escultura, grabado y dibujo traídos de diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Museo de Arte de Sinaloa; Musée Picasso, de París; The Metropolitan Museum of Art y The Museum of Modern Art, de Nueva York.

El recorrido comienza en 1900 y abarca hasta los años 30, con la organización de los núcleos "La Academia", "Cubismo y París", "La Vuelta al Clasicismo" y "Europa y América en Contraste".

"Lo primero que verán son dos autorretratos que marcan el comparativo; luego las pinturas cubistas 'El Poeta' y 'Hombre con Cigarrillo', en el que se ve la posición de ambos.

"Sobresalen los grabados 'La Suite Vollard', de Picasso, obras muy difíciles de ser exhibidos y 'Minotauromaquia', considerado el grabado más importante del siglo 20; ahí Diego se presenta con acuarelas del 'Popol Vuh' y su cuadro 'América Prehispánica'", señaló Diana Magalone, cocuradora del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), recinto en el que se exhibió la expo hasta el mes pasado

También podrán admirar alrededor de 50 esculturas de la cultura grecorromana, ibérica y azteca, estas últimas antiguas esculturas precolombinas de cerámica y piedra del acervo del Museo Nacional de Antropología y el Museo Diego Rivera-Anahuacalli.

"Rivera llevó el mundo precolombino a la vanguardia mostrando que el arte producido por estas culturas era para las Américas lo que el arte tradicional griego y romano era para Europa", indicó el cocurador Michael Govan.

Otras joyas de esta exposición -que formará parte de la conmemoración del 130 aniversario del nacimiento de Rivera- son "El Poeta" y "Tres Mujeres en la Primavera", de Pablo Picasso, así como "Día de Flores" y "Marinero Almorzando" de Diego Rivera.

¿Amigos o rivales?

La cercanía entre estos dos genios del arte se gestó en un ambiente hostil, durante la coincidencia de ambos en París, teniendo como marco la Primera Guerra Mundial, momento en el que Picasso era maestro vanguardista mientras que Rivera fungía como aprendiz del cubismo.

"Rivera acaba liberándose de las propuestas de Picasso y hace 'Paisajes Zapatista', de los más importantes del cubismo de la época. Picasso crea 'Hombre Sentado y Arbusto', bajo los mismos principios, razón por la que se dejan de hablar, incluso, Picasso destruye el cuadro", contó Magalone.