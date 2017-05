Ochoa acaba temporada negativa en Granada

Guillermo Ochoa sufrió su segundo descenso y su récord negativo de más goles en contra en una edición de la Liga española quedó en 82 dianas, tras el descalabro del Granada como local 2-1 ante Espanyol.

Así, el Granada terminó de despedirse de la máxima división del futbol español. Los andaluces perdieron la categoría tras seis temporadas.

El mexicano sufrió su segundo descenso, antes lo vivió con el Ajaccio de Francia; a su favor, fue uno de los arqueros con más atajadas, con más de 160 a lo largo de la campaña. Además, fue uno de los escasos jugadores en Europa en completar todos los minutos por haber en la Liga, al totalizar 3420.

Otro que también tiene un futuro incierto de Diego Reyes, quien jugó los 90 minutos con los "Periquitos".

Su descenso se había decretado hace tres fechas, y cierran la temporada con una racha de ocho derrotas. Las últimas siete fueron bajo las órdenes de Tony Adams, ex capitán de Arsenal.

Los descuidos defensivos que fueron la constante del Granada durante la temporada se hicieron evidentes en su último partido.

El delantero brasileño Leo Baptistao abrió la cuenta para los visitantes a los tres minutos tras un mal despeje del central David Lomban.

Cinco minutos después, el también central Rubén Vezo desvió a propia puerta un centro de Espanyol.

El volante brasileño Andres Pereira descontó para el anfitrión a los 22'.

Espanyol escaló al octavo al dar comienzo a la última fecha de la Liga.

Osasuna y Sporting Gijón acompañarán al Granada en la Segunda División la próxima temporada.

Al final del partido, Guillermo Ochoa reconoció estar dolido por el descenso, aunque dijo que nunca se dejó de luchar.

"Estoy dolido por la situación. Siempre se buscó la manera de revertir la situación y quiero agradecerle a la afición por el apoyo condicional todo el año. Es una afición que se merece estar en Primera y que seguramente volverá a estar en Primera División.

"A pesar de los momentos complicados, no fallaron en todo el año y el club, el equipo, está en deuda con su gente. Nosotros tenemos que agradecer esa manera de estar con uno, de demostrar esa entrega, ese apoyo y merece mucho más esta afición", señaló el portero.

En lo personal, Ochoa agradeció el cariño de su afición, aunque sonó un poco a despedida.

"De mi parte, agradecer a la gente, el agradecer por el cariño que me han ofrecido durante este tiempo. Me han hecho mi estancia bastante cómoda y accesible. El cariño que recibo en la cancha, hasta el último día, de los niños de la gente en la calle, es algo bonito y es algo que me llevo para toda la vida", finalizó.

Otro que se mostró avergonzado con su afición fue el brasileño Pereira.

"Solo quiere pedirle perdón a nuestra afición", dijo el mediocampista.