Salcido amolda a los jóvenes en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco- Haberse estrenado por emergencia ante la lesión de José Juan Vázquez, provocó nervio en el novato del Guadalajara Fernando Beltrán, quien ahora tras jugar más de 60 minutos, está ilusionado con debutar en la Liga.

"Son más los nervios de que vas a entrar, de que vas a debutar, no me enfoqué en el rival, sabía que era un equipo súper poderoso, uno de los mejores en la Liga, pero confiaba en mí para poder competir en la cancha", afirmó el canterano de las Chivas.

"Al inicio me sentí nervioso, pero Almeyda me dijo que me fuera soltando, que jugará como yo lo sabía hacer y me sentí muy bien".

El volante de contención de 19 años, que llegó a las Chivas como juvenil procedente del Atlante del Ascenso hace cuatro torneos, encontró la tranquilidad en las palabras del más veterano del equipo.

"El capitán Carlos Salcido se me ha acercado mucho, me ha dicho qué tengo que hacer para que ellos me vean, el hablar mucho, pedir el balón, tener la confianza y ya después ellos sin pensarlo me lo van a dar y es lo que me piden mucho, que hable, me exija y trabaje", agregó el rojiblanco.

Beltrán se desempeña como volante defensivo, aunque también puede hacerlo a la ofensiva con su perfil derecho.

"Matías me ha dicho el ritmo con el que acá se juega, la movilidad que pide él entonces voy poco a poco, me voy adaptando a lo que él dice y voy haciendo las cosas de acuerdo al planteamiento que él pone", detalló el mediocampista.

En espera del parte médico de la lesión que sufrió el "Gallo", el "Pelado" podría debutar el sábado ante el Toluca como posible titular.

Por su parte el lateral derecho Diego Cortés mostró más emoción y nerviosismo ante la posibilidad de jugar mañana frente al FC Porto en el amistoso internacional del Rebaño.

"Es una buena vitrina para seguir mostrando, seguir trabajando, saber que también los chavos queremos una oportunidad en el equipo, eso es parte del profesor Almeyda que nos brinda confianza", explicó el ahora suplente de Jesus Sánchez.

¿Quién es el que te aconseja o te da recomendaciones en el equipo?

"Siempre hay una parte de todos, en el mismo entrenamiento se te acerca Salcido, en mi posición 'Chapo', siempre hay parte de todos, siempre les aprendes algo", respondió.