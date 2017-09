Planean una contraprotesta para una marcha pro Trump en Upland

UPLAND » Cuando Breanna Peterson escuchó que una manifestación local de un grupo denominado "ACT para América" estaba siendo planeada en su ciudad natal, sintió la obligación de tener que intervenir.

Peterson, de 24 años, movilizó a sus amigos en las redes sociales y ha organizado lo que se considera una contraprotesta para el mitin el 9 de septiembre.

Los organizadores del mitin pro-Trump anunciaron más tarde que se trasladaban a un lugar no especificado después de que un alto funcionario de Upland dejara claro que un permiso sería negado.

Pero Peterson dijo que no planea cancelar su evento, "Not in Our Town" (No en Nuestra Ciudad).

"Escogí el nombre porque aunque estamos haciendo esto para defender nuestra ciudad del odio, es una idea universal", dijo Peterson, que ahora reside en San Bernardino.

"Las ciudades de todos están bajo ataque, y aunque la supremacía blanca y la violencia racial no son nuevas, amenaza cualquier último fragmento de la humanidad que tenemos".

Cambian la marcha

La manifestación de ACT for America estaba siendo planeada para el 9 de septiembre en la estatua de la "Madonna of the Trail", según un post de Facebook. La localización del rally fue cambiada posteriormente a "un lugaar no especificado".

Esta actividad es parte de las marchas y eventos de America First que se realizarán en todo el país ese día.

ACT for America, que significa Congreso Americano por la Verdad, se autodenomina como una "organización de seguridad nacional".

ACT for America figura como un grupo de odio anti-musulmán de base más grande, según el Southern Poverty Law Center, una organización que vigila a los llamados grupos de odio en los Estados Unidos.

Peterson no es el único que está organizando una contraprotesta. El residente de Upland y cofundador del Movimiento DEFEND, Alex Sánchez, dijo en un correo electrónico que está organizando la manifestación United4Love2 en la ciudad.

Sánchez dijo que recientemente ayudó a organizar una manifestación de paz frente a las oficinas de Google en Venice.

Peterson dijo que ha estado en contacto con Sánchez y que el dúo probablemente combinará sus eventos.

Después de hablar con la ciudad, ella dijo que no lo mantendrá en la Madonna of the Trail, como se había planeado originalmente, y posiblemente trasladarlo a Memorial Park.

"Nuestro objetivo no es instigar sino unirnos y defender nuestra comunidad", dijo Peterson. "Este comportamiento no va a ser tolerado."

El gerente interino de la ciudad, Martin Thouvenell, dijo que se reunirá con uno de los organizadores y que no permitiría ningún acontecimiento cerca del Madonna of the Trail porque causaría demasiadas preocupaciones de seguridad.