Draymond Green y Conor McGregor se enfrentan

Draymond Green, jugador de los campeones Warriors, no quiere ni ver a Conor McGregor con el jersey de Golden State.

Green criticó que el peleador irlandés del UFC posara con una playera del monarca de la NBA con el número "23", que actualmente tiene el estadounidense.

McGregor enfrentará a Floyd Mayweather Jr. el 26 de agosto en Las Vegas.

"Estamos con Floyd hermano, no contigo, quítate eso", escribió Green en Instagram, a lo que McGregor respondió "es de CJ Watson colega, no tengo ni idea de quién eres".

Green, quien apoya a Floyd Mayweather Jr., volvió a atacar.

"Este número no lo llevará nadie más cuando me retire, payaso. Medallista de oro olímpico, campeón de la NBA, All Star, Mejor Defensor del año... Quítate esa camiseta, Nate Díaz te destrozó en el ring y Mayweather te va a destruir. Vete a entrenar".