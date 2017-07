Condado de San Bernardino tendrá carriles de cuota por la autopista I-10

El condado de San Bernardino hará su primera incursión en carriles de peaje.

Un corredor de 33 millas será construido en la I-10 y abarcará gran parte del condado, dijeron funcionarios de transporte la semana pasada.

El proyecto de 1,800 millones de dólares agregaría dos carriles de peaje de la línea del condado de Los Ángeles en Montclair al este a Redlands. También se añadirá un carril auxiliar para que el tráfico entre y salga en rampas en varios puntos a lo largo de los carriles de uso general.

La construcción se dividirá en dos etapas y se espera que comience a finales de 2018. Se espera que el primer segmento, desde la línea del condado hasta la I-15, esté terminado en 2022. El resto comenzaría en 2021 y tardaría tres años en completarse.

La expansión del corredor I-10, que es muy utilizado por los viajeros y los camiones de transporte de carga para el resto del país, desde hace mucho tiempo ha sido una prioridad de la Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino.

La decisión de utilizar los carriles de peaje ha sido controvertida con algunos residentes y miembros de la junta directiva. El Concejo, formado por funcionarios electos del condado y sus ciudades, votó 16-2 la semana pasada para aprobar un informe ambiental y crear los carriles de peaje.

Funcionarios de transporte dicen que el proyecto traerá una alternativa más rápida para los viajeros que decidan pagar los nuevos peajes. Y, al desviar ese tráfico hacia dos carriles nuevos, también aliviaría la congestión en los carriles generales, dijo el concejal de Ontario, Alan Wapner, presidente de la junta de transporte.

"La única manera de aumentar la capacidad (autopista) es a través de carriles expresos", dijo, señalando que el proyecto será pagado por los futuros ingresos de peaje.

La mayoría de los otros condados del sur de California han añadido carriles de peaje a sus autopistas. Wapner dijo que no hacerlo en el condado de San Bernardino podría crear cuellos de botella cuando los vehículos entren a carriles estrechos al ingresar en el condado.

La concejal de la ciudad de Chino, Eunice Ulloa, y la supervisora del condado, Josie Gonzáles, emitieron los dos votos en contra. Cada uno de ellos se oponía a pedirle a los automovilistas que pagaran peajes.

"No tengo una población que envejece", dijo Gonzáles sobre su distrito, que incluye San Bernardino, Rialto y Colton. "No puedo conscientemente imponer a los residentes algo que siento que no podrán permitirse disfrutar sin mayores impactos económicos".

El Supervisor del Condado de San Bernardino, Robert Lovingood, dijo que era una decisión difícil, pero dijo que si no avanzan, el resultado sería "desastroso" en la autopista.

Cerca de una docena de residentes hablaron en contra de los carriles de peaje. Algunos sostuvieron señales y llamaron al tablero un "gobierno de la sombra" y sus miembros traidores.

La ruta es una de las más utilizadas de la región, con cerca de 263,000 vehículos y más de 20,000 camiones comerciales al día, según la agencia. Para 2045, se espera que el número de vehículos crezca a 350.000 al día.

Los próximos pasos de la agencia serán comenzar a comprar propiedades a lo largo de la autopista necesaria para su ampliación y elegir un contratista para manejar el diseño final y la construcción. La agencia espera reconstruir o modificar varias rampas, puentes e intercambios a lo largo de la ruta.

El proyecto abarca la I-10 desde la salida de Monte Vista Avenue en Montclair hasta la calle Ford en Redlands. Una porción pequeña - de la calle de California a la calle de Ford en Redlands - tendría solamente un carril del peaje en cada dirección, aunque la mayoría del proyecto tuviera dos.