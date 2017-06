Edith González vuelve renovada del cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Edith González regresa renovada a los escenarios, luego de que su cuerpo respondiera bien al tratamiento del cáncer de endometrio que la aqueja.

La actriz aseguró que la enfermedad no afecta su trabajo, ya que ella se reinventa día con día.

"Yo tengo una confianza descomunal en mí, pero sobre todo en mi salud. Eso me ayudó a superar las adversidades. Siempre he escogido cosas diferentes en el teatro o en la tele, que sean personajes que hablen de la vida.

"Yo he defendido mucho en las telenovelas que mis personajes sean fuertes, que no se depriman. No es que haya cambiado, sigo con la misma esencia", afirmó en conferencia de prensa.

Luis Felipe Tovar, quien compartirá escenario con González en la obra Un Día Particular, corroboró que su nivel de compromiso en lo laboral sigue vigente, como cuando participaron en la obra Aventurera.

"Yo creo que es una persona que va evolucionando conforme a lo que van pasando los actores.

"(Sigue) con esa experiencia artística, una mujer comprometida, profesional, enamorada del escenario, de los buenos proyectos", dijo.

Junto a Brisa Rossell y Enrique Vega, quienes también forman parte del elenco, representarán la historia de amor entre Antonieta (González), quien se encuentra hundida en un matrimonio problemático, y su nuevo vecino Gabriel (Tovar), a quien conoce luego de la visita de Hitler a Roma, todo dentro de un régimen fascista.

"Creemos que (la obra) toca una coyuntura, una postura política y social. Cómo el sistema no nos permite que seamos cada quien como somos: atrévete a ser tú mismo", expresó Edith.

"Me siento privilegiado con este proyecto, el cual exige mucho. Me siento nervioso porque estamos en la víspera de que la gente lo pueda ver, estamos haciendo un trabajo con toda nuestra pasión, esperanza, que el público pueda reflexionar sobre la situación qué pasa día con día", finalizó Tovar.