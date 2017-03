Los Ángeles – El cineasta uruguayo Fede Álvarez dirigirá "The Girl In The Spider's Web", una nueva entrega de la adaptación al cine de la serie de novelas criminales Millennium que creó el escritor sueco Stieg Larsson.

Por medio de un comunicado difundido hoy, el estudio Sony confirmó los rumores que desde noviembre situaban a Álvarez al frente de este proyecto, que será la segunda película de la compañía acerca de estos libros superventas.

Larsson escribió tres exitosas novelas centradas en el carismático personaje de Lisbeth Salander: "Girl With the Dragon Tattoo", "The Girl Who Played with Fire" y "The Girl Who Kicked the Hornets' Nest".

Tras la muerte del escritor en 2004, David Lagercrantz retomó la serie con la novela "The Girl in the Spider's Web".

Con la dirección de David Fincher, el estudio Sony adaptó en 2011 la novela "Girl with the Dragon Tattoo" en una cinta protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara.

Ahora, sin embargo, el estudio no llevará a la gran pantalla la segunda y tercera novela de Millennium, sino que saltará directamente a "The Girl in the Spider's Web".

Al margen de Sony, la trilogía original llegó a la gran pantalla a través de tres películas suecas de 2009 protagonizadas por Noomi Rapace.

Álvarez, además de dirigir este nuevo largometraje, firmará el guion junto a Steven Knight y Jay Basu.

Sony comunicó asimismo que "The Girl in the Spider's Web" contará con un reparto completamente inédito, y anunció que ya ha comenzado el proceso de cásting para buscar a la actriz que interpretará a Lisbeth Salander.

"Estoy loco de contento y muy agradecido por esta oportunidad. Sony ya es parte de mi familia y no se me ocurre un proyecto más emocionante para celebrar nuestra relación", dijo Fede Álvarez.

"Lisbeth Salander es la clase de personaje con el que todo director sueña darle vida. Contamos con un gran guion y ahora llega lo mejor -encontrar a nuestra Lisbeth", añadió.

Sanford Panitch, presidente de Columbia Pictures (productora propiedad de Sony), opinó que Salander es "uno de los personajes literarios femeninos más relevantes de todos los tiempos".

"Es la personificación de la rebeldía punk actual. Inolvidable en cada encarnación. Sin lugar a dudas uno de los personajes más potentes que hemos visto en los últimos años", afirmó.

Panitch señaló asimismo que Álvarez es "un director asombroso con una visión única del mundo", por lo que confía en que su "talento y capacidad a la hora de crear intensidad psicológica" devuelvan a Salander a los cines "por la puerta grande".

Se espera que el rodaje de la película comience en septiembre de este año y que se estrene en octubre de 2018.

Álvarez es uno de los nombres emergentes en Hollywood gracias a "Don't Breathe" (2016), un filme de terror que, con solo diez millones de dólares de presupuesto, recaudó en todo el mundo más de 150 millones y recibió además el aplauso de la crítica.

Previamente, Álvarez había dirigido "Ataque de pánico" (2009), un cortometraje de ciencia-ficción rodado con 300 dólares que causó sensación en internet, y "Evil Dead" (2013), el "remake" de la exitosa cinta de 1981 de Sam Raimi.

El realizador también está involucrado en otros proyectos todavía en una fase muy inicial de su desarrollo: las adaptaciones al cine del videojuego "Dante's Inferno", del cómic "Incógnito" y del juego de mesa "Monsterpocalypse".