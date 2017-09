LAS VEGAS, EU- El "Canelo" debe hacer una pelea perfecta ante el Gennady Golovkin.

Así lo considera Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl Álvarez, quien dijo que en una pelea de esta magnitud no pueden darse distracciones, como la que la semana pasada hizo perder al sinaloense Carlos Cuadras, quien sufrió una caída en el décimo round que fue clave para que ganara Juan Francisco Estrada por decisión de los jueces.

"Golovkin es un tipo fuerte, que tiene fuerte pegada, y para ganarle hay que hacer la pelea perfecta.

"Por eso, 'Canelo' debe hacer la pelea perfecta, todas las peleas deben ser perfectas, y si no hay que ver lo que le pasó a Cuadras el fin de semana", recordó Reynoso.

Para la esquina del tapatío, la clave de la victoria podría ser la velocidad. Es sabido que la rapidez del mexicano es mejor que la del kazajo, quien, además, tiene fallas en su defensa.

"Trabajamos todos los aspectos, pero la velocidad será fundamental en esta pelea", reiteró el estratega.

Reynoso adelantó que para mañana prevén que "Canelo" suba al ring a pelear con siete u ochos libras de más, pese a que hoy en el pesaje debe dar el límite de 160 libras.

Por su lado, José "Chepo" Reynoso, padre de Eddy y manejador del "Canelo", descartó que haya tensión en la esquina.

"No hay presión, la pelea la querían los dos y ahí está", comentó.

Prevé Sánchez un duelo durísimo

Si los dos aguantan los embates, entonces los aficionados verán mañana un pleito como los que protagonizaron hace más de 10 años el mexicano José Luis Castillo y el estadounidense Diego "Chico" Corrales.

Así de salvaje espera el entrenador Abel Sánchez el combate que sostendrá su pupilo, Gennady Golovkin, contra Saúl "Canelo" Álvarez.

Sánchez prevé que el pleito contra Álvarez sea durísimo, y requerirá de mucha inteligencia.

Castillo y el ya fallecido Corrales se midieron en dos ocasiones en 2005, pleitos que resultaron de choque, con sangre y caídas de ambos bandos.

Ahora, la victoria se la llevará el boxeador que imponga sus condiciones.

"Es una pelea durísima para los dos, y el peleador que pueda imponer su estilo, su rapidez y fuerza es el que ganará. Pienso que puede ser como una pelea entre Castillo y Corrales.

"Si 'Canelo' puede sostener lo que le va a tirar Golovkin será una dura pelea para Golovkin, pero si no lo puede sostener entonces será una dura pelea para 'Canelo', no se puede predecir nada, es muy dura la pelea para los dos", puntualizó Abel, quien ha sido el guía del llamado "GIGGS" desde hace varios años en el gimnasio The Summit en las montañas de Big Bear, California.

Sánchez destacó también la magnitud de la pelea, que es la más grande en la carrera de ambos púgiles.