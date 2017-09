“Dreamers” replantean su futuro en EEUU con la candelación de DACA

José Servín esta contrariado. El anuncio del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions de poner fin al programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lo hizo replantear sus perspectivas.

“No sé qué voy a hacer; tengo que replantear mi futuro”, dijo el estudiante de inglés y periodismo en UCI y miembro de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes del Condado de Orange (OCIYU). “He pensado irme a estudiar a otro país como Canadá o España”.

El programa DACA, promulgado en 2012 por el ex presidente Barack Obama protegía a unos 800,000 “Soñadores” de la deportación.

Durante su comparecencia ante la prensa, el procurador Sessions justificó la decisión “para terminar el irrespeto al proceso legislativo del gobierno anterior” y consideró el decreto como “un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo”.

Seis meses más

A pesar de la rescisión de DACA, los beneficiarios actuales como José Servín generalmente no serán afectados sino hasta después del 5 de marzo de 2018. Este periodo de seis meses le brinda al Congreso la oportunidad de considerar soluciones legislativas apropiadas.

Mientras, en el condado de Orange y buena parte del Sur de California, grupos como OCIYU, CHIRLA, Orange County Congregation Community Organization (OCCCO), Korean Resource Center, LGBT Center OC y miembros de la Federación de Trabajo de OC iniciaron acciones de presión a congresistas como la republicana Mimi Walters (Distrito 45) para exigirle que autoridades de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no compartan ninguna informacion de los “Soñadores” con agencias federales.

Miguel Hernández, director ejecutivo de la Organización de Congregaciones del Condado de Orange (OCCCO), un grupo de justicia social interreligiosa manifestó que la terminación de DACA les cayó como un balde de agua fría.

“Así sucede cuando uno recibe noticias malas”, dijo a Excélsior. “No es algo que nos sorprendió, pero sí provoca frustración y coraje; sabemos que esta administración [de Donald Trump] no está apoyando a nuestra comunidad, y aunque dijo que tenía corazón para los Dreamers, sabemos que no es verdad…No nos deja otra más que seguir luchando por nuestra comunidad y soñadores”.

La terminación formal de DACA fue considerada como una “decisión cruel”, por parte de la senadora federal, Kamala Harris porque “socava los valores de nuestra nación y es una traición a los receptores de DACA que hacen que nuestra nación sea fuerte y representan a los mejores de nosotros”.

Un gran costo

El lider de la Asamblea Estatal Kevin de León, uno de los más fuertes críticos de la Administración Trump expresó que “las políticas públicas de inmigración del presidente Trump y la campaña de deportación xenófoba han atenuado severamente el faro de esperanza que nuestro país ha mantenido desde su creación”.

“Con su decisión de poner fin a DACA, Trump ha apagado esa esperanza para casi 800,000 hombres y mujeres jóvenes indocumentados, ‘Soñadores’ que fueron traídos a este país de niños, pero han crecido para abrazar el Sueño Americano como suyo propio”, reiteró.

Tan solo en California, la pérdida laboral de los Dreamers costaría a la economía aproximadamente 11,000 millones de dólares anuales, y alrededor de 460,000 millones del Producto Interno Bruto (PIB) en la siguiente década.

“En febrero de este año, el presidente Donald Trump dijo que iba a “mostrar gran corazón” en el trato con el programa DACA. “Él mintió”, fue la reacción del congresista de California, Tony Cárdenas. “El movimiento de Trump para herir deliberadamente a estos jóvenes, que contribuyen a nuestra economía y a nuestras comunidades, muestra cualquier cosa menos el ‘gran corazón’ que él prometió”.

“No tenemos miedo”

No obstante, el ánimo de los Dreamers no desaparece. Es todo lo contrario. Han renovado energías para seguir luchando y gritando en las calles por justicia, tal y como lo hicieron la tarde-noche del martes en el Sasscer Park de Santa Ana y en otros lugares del Sur de California.

“Ahora, es el momento de llevar la batalla por los derechos de los inmigrantes a los niveles más altos”, dijo José Servín. “Es hora de que todos los jóvenes inmigrantes se unan en la lucha por el bienestar de todos nuestros miembros de nuestras comunidades. Debemos luchar por aquellos con TPS, aquellos que no son elegibles para DACA, por los miembros de la comunidad LGBTQ, recién llegados y todos los que están indocumentados”.

Este joven soñador sostiene que la eliminación de DACA sólo ha despertado el espíritu de disidencia en la comunidad de inmigrantes.

“No nos sentaremos en silencio mientras ICE y la Casa Blanca colaboran con la policía local para amenazar y vilipendiar a nuestras comunidades”, declaró Servín. “Nuestro objetivo es unir a todos los inmigrantes en el Condado de Orange en una demostración de esperanza y fuerza. Ya no dejaremos que los políticos permanezcan ociosos mientras los xenófobos y los supremacistas blancos atacan a nuestra comunidad. Vamos a demostrar que la fuerza de la comunidad de inmigrantes es más fuerte que el miedo que esperan que nos sofoque. Somos indocumentados. No tenemos miedo. No vamos a ninguna parte”.