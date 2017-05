Informe: Un impuesto al gas más alto no solucionará problemas de infraestructura a largo plazo

Un recién aprobado proyecto de ley de financiamiento del transporte que eleva el impuesto a la gasolina de California en 12 centavos el galón no es una solución a largo plazo para las carreteras que necesitan reparación en el estado, según un informe publicado el lunes por un grupo de expertos sin fines de lucro y no partidista. La mejor economía de combustible y el creciente número de vehículos eléctricos, híbridos y de emisión cero hacen del impuesto sobre el gas una fuente de financiamiento anticuada y poco fiable para el transporte, afirma el informe, "Más allá del impuesto sobre el gas: financiando el transporte de California en el siglo XXI", elaborado por Next 10 en conjunto con Beacon Economics.

Eso es a pesar de los aumentos de impuestos requeridos en el proyecto de ley de transporte, SB 1.

"El SB 1 puede ser una solución temporal a un problema creciente y permanente", dijo Adam Fowler de Beacon Economics en un comunicado de prensa.

La Legislatura aprobó SB 1, o la Ley de Reparación y Responsabilidad de Caminos de 2017, a principios de abril. El SB 1 aumentaría $ 52.4 mil millones en 10 años para las reparaciones de la carretera y otros proyectos del transporte aumentando el impuesto sobre el gas, que sería ajustado anualmente para la inflación.

Antes de la SB 1, el impuesto sobre el consumo de gas del estado no había aumentado en aproximadamente 20 años. Los partidarios de SB 1 dijeron que la inflación ha erosionado la capacidad del impuesto de arreglar caminos.

SB 1 también aumenta los impuestos de diesel e impone nuevas tarifas anuales en vehículos. El gobernador Jerry Brown, quien defendió el proyecto de ley, se espera que lo firme pronto.

En una entrevista telefónica, el autor del SB 1, el senador estatal Jim Beall, D-San José, dijo que el proyecto de ley "está diseñado para reducir el costo único de la cartera de reparación de carreteras a nivel estatal y local".

"Es algo así como su hipoteca", dijo. "Una vez que lo pague, sus costos son más bajos."

Chris Lee, analista legislativo de la Asociación Estatal de Condados de California, dijo que SB 1 pretende ser un puente hacia un sistema de financiamiento a largo plazo para mantener las carreteras de California. Mientras tanto, se ocupa del retraso en la reparación de carreteras.

A través de las nuevas cuotas anuales sobre los vehículos, SB 1 recaudará dinero para el transporte de una manera que no está vinculada a los precios del combustible, agregó.

Mientras que llaman a SB 1 un buen comienzo, $ 52.4 mil millones "se queda corto de los $ 137 mil millones de déficit de mantenimiento diferido que no se ha abordado", dijo.

Ese déficit puede seguir creciendo, dijo el grupo.

"Los ingresos ajustados por inflación del impuesto sobre la renta se redujeron un 20 por ciento de 2010 a 2015, a pesar de que los californianos han estado manejando más cada año, logrando un récord de 335 mil millones de vehículos el año pasado".

La caída de los ingresos por impuestos sobre el gas coincide con las mejoras en la economía de combustible y la creciente popularidad de los vehículos de cero emisiones, según el informe. Los vehículos ligeros mejoraron su eficiencia de combustible en un 27.4 por ciento en la década pasada, y 258.000 de los 530.000 vehículos de cero emisiones vendidos en los Estados Unidos en 2016 fueron comprados en California, según el informe.

Gasolina

Mientras que los californianos están conduciendo más que nunca, no están comprando tanta gasolina. La cantidad promedio de combustible vendido por día en 2015 fue la mitad de lo que era en 2002, según el informe.

Si el estado cumple con su meta de 2025 de poner 1,5 millones de vehículos de cero emisiones en la carretera, costaría $ 572 millones en ingresos de impuestos estatales de gas y $ 276 millones en ingresos federales de impuestos sobre el gas.

Los caminos de California están en mal estado. El sesenta y ocho por ciento está en condiciones pobres o mediocres, en comparación con el promedio nacional del 24,4 por ciento, y la mayoría de las carreteras estatales han alcanzado o superado su vida útil, según el informe.