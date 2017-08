Aldo De Nigris prepara despedida oficial en octubre

MONTERREY, NL - Mientras se adapta a su nueva vida en retiro y como analista de futbol, Aldo De Nigris afina detalles para su partido de despedida, el cual ya tiene fecha: el 7 de octubre.

La idea, indicó el máximo goleador regiomontano de la historia, es que sea un partido entre ex Rayados que ganaron los títulos del Apertura 2009 y 2010, que sean dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, ante amigos de Chivas, Tigres y compañeros o rivales de escuadras como Santos.

"Ya tenemos algunos temas, pero no hay nada concreto, la fecha al parecer es ya el 7 de octubre; será el día que me despido de la gente, que es lo que mas quiero, de esa gente que siempre me apoyó y exigió y la que cuando más necesitaba estuvo apoyándome", dijo Aldo.

Señaló que su retiro lo ha vivido muy ocupado, ligado al futbol, al club, pues realiza el curso de entrenador y tiene planeado estudiar una maestría y un diplomado.

Aldo y Martha Lilia López, una de las productoras del documental de Rayados "Llegando a Casa", señalaron ayer que están en pláticas para realizar uno sobre la historia del fallecido Antonio De Nigris y cómo estuvo ligado sentimentalmente a la obtención del cetro del Apertura 2009.

"Hay pláticas, sería obviamente algo muy bonito para mí, en honor a él, a la institución y porque él fue un ejemplo de un joven de Monterrey, que siempre fue Rayado de corazón y que luchó a pesar de a lo mejor no ser un jugador tan talentoso, que luchó, se sacrificó y dio todo por el equipo", expresó.

"Después obviamente toda la historia que se vive en el campeonato del 2009 cuando él fallece, me parece algo extraordinario, algo como si se pudiera decir un milagro de cómo se dan las cosas".

Aldo y Lopez, presentaron ayer nuevamente el documental "Llegando a Casa", en el marco del Festival Internacional de Cine de Monterrey.