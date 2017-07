Agradaría a Tigres volver a la Copa Libertadores

Que el futbol mexicano regrese a la Copa Libertadores de América sería algo bueno para la Liga MX y el torneo continental, considera Jorge Torres Nilo.

El lateral izquierdo auriazul mencionó que ve con buenos ojos que vuelva el futbol azteca al certamen.

"Sería muy bueno, la verdad que la Copa Libertadores es uno de los mejores, si no el mejor torneo a nivel del continente americano, sería muy bueno", expresó.

"En los últimos años los equipos mexicanos hemos demostrado que no le tememos nada a los sudamericanos, que estamos a la par, peleando allá arriba y sería bueno por todo el continente. He escuchado comentarios de equipos sudamericanos que quieren venir a competir acá. No es sólo de México el beneficio, sino de todas las partes".

En los últimos días, directivos de la cadena Fox, que tiene los derechos de la Libertadores, han mencionado la posibilidad del regreso de México al torneo continental.

Torres Nilo mencionó que "justo" es que fueran los últimos campeones al evento.

"Sería lo ideal, pero esos ya son temas administrativos o de los directivos, pero realmente sería algo muy bueno, sería un incentivo muy bueno para el Campeón de la Liga. No me gusta señalar, pero sería algo justo".