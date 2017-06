VAR se convierte en protagonista de la Copa Confederaciones

La tecnología hizo su aparición en el futbol de la Copa Confederaciones y salvó a la Selección Mexicana en el partido contra Portugal.

La FIFA autorizó el uso del Video Assistant Referee (VAR), gracias al cual el gol de Nani al 20' fue invalidado. En el otro duelo, Chile-Camerún, una vez más el VAR jugó un rol decisivo en dos acciones y sin consumir mucho tiempo.

En la Arena Kazán, el delantero Nani venció a Guillermo Ochoa tras un desvío con la cabeza.

Ya los portugueses estaban celebrando en una de las bandas cuando los árbitros encargados de la revisión de jugadas en los monitores detectaron que el lusitano estaba en fuera de lugar, por lo que el tanto fue invalidado. En el segundo gol de los europeos, el de Cedric, se hizo también un análisis similar, aunque ése sí contó.

"Si el futbol gana con esta nueva regla, bienvenida sea, pero seamos serios en el uso de esta novedad. No entiendo por qué pararon el juego en algunos momentos y en otros no. Después de que marcábamos, había revisión, pero cuando nos marcaron a nosotros, no", lamentó el DT Fernando Santos.

En el Chile-Camerún, el VAR fue clave para que se invalidara el tanto de Eduardo Vargas en el primer tiempo, pero también para que se diera por bueno un tanto del mismo atacante, en el complemento, pese a que el asistente había marcado fuera de lugar.

Durante el partido entre Alemania y Australia se volvió a hacer presente el VAR, aunque no afectó nada el resultado del encuentro.