Preocupaciones sobre el acceso de Inmigración a los documentos escolares

FULLERTON.- Al tratar de abordar los temores entre algunos, de que la aplicación de inmigración podría extenderse a las escuelas, un distrito está informando a los padres que pueden eliminar los documentos que contienen la información de nacimiento de un niño de los registros escolares.

El Distrito Escolar de Fullerton envió un folleto a las familias la semana pasada detallando lo que los padres necesitan hacer, si no quieren que las escuelas tengan copias de ciertos documentos.

El volante se enfocó en los derechos de los estudiantes y en la misión del distrito de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.

"Para nosotros, lo principal es que nuestros padres y niños sepan que la escuela es un lugar seguro y vamos a cuidar de ellos", dijo el superintendente Bob Pletka en una entrevista. "Su seguridad es nuestra prioridad número uno".

En el condado de Orange, algunos distritos escolares han enviado a las familias información sobre sus derechos y celebrado reuniones de información sobre cuestiones relacionadas con la inmigración.

Las escuelas, como iglesias y hospitales, son consideradas lugares sensibles por el gobierno federal y no típicamente sujetas a la aplicación de la ley de inmigración. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, hay una creciente ansiedad entre las personas que viven en el país ilegalmente.

En el Distrito Escolar de Fullerton, los funcionarios informaron a las familias que aún necesitan probar la edad y el lugar de nacimiento del niño a través de un certificado de nacimiento, certificado de bautismo, pasaporte u otro documento. Pero si los padres no desean tener copias de esos documentos en el registro acumulativo de un niño, pueden firmar una declaración jurada.

Y cualquier persona que ya tiene registros personales en archivo puede firmar la declaración jurada y retirar los documentos de la oficina de la escuela.

"Esto es en respuesta a algunas de las preocupaciones de nuestros padres", dijo Pletka.

"La declaración jurada proporciona algún registro que comprobamos y estamos siguiendo la ley", dijo Pletka, quien no había oído hablar de ningún padre que proporcionara esta información. "Esto también alivia la ansiedad de algunos padres de que de alguna manera estos certificados podrían ser usados de una manera no intencionada".

Al menos otro distrito escolar en el condado de Orange tiene padres ocasionalmente presentando declaraciones juradas en lugar de dejar copias de documentos en el campus. El Distrito Escolar de Educación Primaria de Anaheim obtiene aproximadamente una de esas solicitudes al mes, dijo el portavoz Keith Sterling.

Anaheim Elementary es uno de varios distritos del condado de Orange que ha aprobado resoluciones enfatizando las escuelas como lugares seguros donde todos los estudiantes son tratados por igual. Otros distritos incluyen Santa Ana Unified, Garden Grove Unified y el distrito de Anaheim Union High School.

En diciembre, el superintendente del estado, Tom Torlakson, instó a que todas las escuelas públicas de California sean declaradas "refugios seguros" para los estudiantes y sus padres. "Nuestras escuelas no son ni se convertirán en un brazo de Inmigración."