California celebra que fallara la propuesta republicana de reemplazar Obamacare

Alivio, decepción, preocupación sin reservas, fanfarronería política, determinación. Los californianos reaccionaron fuertemente a la dramática noticia de que la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) estaría todavía presente "por un futuro previsible", como admitió el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, obligado a retirar el proyecto de ley de revocación por falta de apoyo dentro de su propio partido.

Los siguientes son algunos de los comentarios de legisladores, defensores y consumidores a lo largo del estado:

“Por ahora, podemos respirar aliviados. #ACA perdura. Pero mañana, debemos prepararnos para las batallas que vienen”.

— Gobernador Jerry Brown

“Estamos enfocados en implementar lo que será la ley vigente por “el futuro previsible”.

— Peter Lee, director ejecutivo de Covered California, el mercado de seguros de salud estatal

"Creo que es una herida totalmente autoinfligida para los republicanos, y es desafortunado porque esencialmente la elección en este momento me parece bastante binaria: ya sea una continuación de Obamacare, o subir a lo que parece ser el único tren que sale de la ciudad".

— Lanhee Chen, becario investigador en el Hoover Institution de la Stanford University

"Simplemente siento alivio y felicidad de que mi esposa pueda tener cobertura por el momento. Sé que no la vamos a perder por lo menos para 2017... Todavía tengo mucho miedo de que los republicanos vayan a derogar las partes importantes de ACA".

— Robert Hawck, 64, de Rocklin, California, cuya esposa, Deisy, finalmente pudo tener la cirugía de columna que necesitaba con un plan de salud de Covered California, después que se le negara cobertura por tener una condición preexistente.

Ahora que Trumpcare está muerto... creo que vamos a ver más legislación con la que los republicanos estén de acuerdo y que pueden avanzar. Será la muerte por mil cortes.

— Kevin Knauss, corredor de seguros de Granite Bay, California, quien ha inscripto a muchos de sus clientes en planes de Covered California y del Medi-Cal.

"Me aburre un poco que no hayan podido hacer algo que fuera bueno para todos en el país. Creo que deberían haber conseguido la derogación... republicanos y demócratas ... simplemente no pueden jugar en equipo. Simplemente no pueden resolverlo. Y no están pensando en nosotros, las personas que necesitan atención médica".

— Beth Cacace, de 42 años, quien tiene siete hijos y vive en Dinuba, California, y cuya familia está en el Medi-Cal.

"Hoy, el esfuerzo republicano para despojar de cobertura de salud a millones de estadounidenses fracasó. En cambio, hace poco, el líder de los republicanos de la Cámara de Representantes afirmó que "Obamacare es la ley vigente". Esta es una victoria histórica para la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y el resultado directo de todas las marchas, las manifestaciones, los ayuntamientos, las cartas y las llamadas telefónicas".

— Senador Ed Hernández, presidente del comité de Salud estatal.

"Soy independiente y busco algo que mejore el cuidado de la salud. Eso puede implicar que pague un poco más de dinero, pero al final del día, tenemos que encontrar algo que funcione mejor que Obamacare ".

—Bill Schlack, de 64 años, de Fair Oaks, California, quien, con su esposa Susan, paga $4.08 por mes por un plan de salud fuertemente subsidiado de Covered California

"Hoy hemos esquivado una bala. Esta es una gran victoria para los centros de salud comunitarios, y para las millones de personas a quienes servimos, que han estado luchando para proteger la Ley de Cuidado de Salud Asequible desde que el presidente Trump fue elegido".

— Carmela Castellano-Garcia, presidenta y CEO de California Health+Advocates en Sacramento

"Aunque estoy emocionado de que el retiro del proyecto de ley significa que ACA se mantiene en su lugar y millones conservarán su cobertura de salud, estamos profundamente preocupados de que la razón por la que la ley no avanzara es que no haya sido lo suficientemente draconiana: no le quitó atención médica a una cantidad suficiente de personas".

—Jim Wood, miembro de la Asamblea y presidente del comité de salud

"Estamos aliviados de que el realmente terrible proyecto de ley republicano fuera retirado de la Cámara de Representantes hoy, preservando la cobertura de salud para 37 millones de niños en el país, incluyendo más de 5 millones solo en California. Hoy celebramos esta victoria, pero permaneceremos vigilantes".

— Alison Buist, directora de salud infantil nacional en el Children’s Defense Fund-California

"Espero que ahora todos, republicanos y demócratas, nos concentremos en el duro trabajo de rediseñar la atención de salud en los Estados Unidos, ya que atacar el costo de la atención es la única manera de bajar las primas".

— Bob Kocher, ex asesor senior de atención de salud del presidente Barack Obama y actual socio en Venrock, una empresa de capital de riesgo en Palo Alto

"Este es un gran triunfo para el pueblo estadounidense, especialmente los 20 millones que obtuvieron seguro de salud por primera vez [como resultado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible]. Creo que el trabajo de los líderes, organizadores y gente común de California ha tenido un papel importante en derrotar al Trumpcare hasta ahora".

— Dave Jones, California Insurance Commissioner