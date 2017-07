Suspensión de FIFA a Guatemala está arruinando a toda una generación

El recuento de los daños de la sanción impuesta por el máximo rector del fútbol mundial Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) a la Federación Nacional de Guatemala no solo repercutirá en la selección nacional de dicho país, quien fallará en asistir a su segunda Copa Oro en las tres últimas ediciones (2013 y 2017).

Debido a dicho castigo impuesto en Octubre del 2016 y confirmado en Mayo del 2017, la bicolor chapina no pudo asistir a la Copa UNCAF, competencia que sirve como la clasificación al máximo torneo de selecciones mayores en la CONCACAF y que le dio la posibilidad a Nicaragua a realizar otra aparición más en el mayor torneo de la región.

La sanción proviene a la del Artículo 98 de la Ley de Cultura y Física de Guatemala que establece control del Gobierno de dicho país sobre las distintas federaciones deportivas, norma que evitaba que la Federación de Guatemala aceptará al Comité Normalizador de la FIFA y que hace conflicto con los estatutos del mismo órgano deportivo internacional que no permite que las leyes de un país interfieran con la federación de futbol de sus integrantes.

La Fedefut, quien fue presidida por Brayan Jiménez vio momentos de fracasos inolvidables durante su mandato.

Jiménez que actualmente está siendo juzgado por el gobierno estadounidense por actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito en la pasada Copa Oro 2015 vendió los derechos de la selección chapina a agencias de mercadeo en Estados Unidos.

Todo esto mientras Guatemala fracasaba en calificar a la segunda ronda de la competencia. Debido a dichos actos de corrupción, el gobierno nacional hizo varias modificaciones a sus reglamentos para sus federaciones deportivas.

Los otros afectados

Los clubes de Liga Nacional, Antigua y Municipal, no pueden participar en la Liga de Campeones de CONCACAF 2017 pese a ser los campeones nacionales. Todo esto debido a que la Fedefut no cumplió el plazo establecido por CONCACAF.

Ultimadamente esos puestos a Concachampions fueron reasignados a otras federaciones de la región.

Las selecciones juveniles también han sido afectadas, pues no pueden jugar amistosos para estar en ritmo de competencia y se peligra el no poder jugar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si es que la sanción no es removida.

Aparte del juego de 11 jugadores, Guatemala tampoco puede competir en los torneos de fútbol playa y futbol sala, competencia donde los chapines suelen dominar en la zona de CONCACAF.