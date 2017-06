El ex vicepresidente Joe Biden lanza su comité de acción política

Washington.- El ex vicepresidente Joe Biden lanzó su propio comité de acción política, a fin de recaudar fondos y apoyar a candidatos demócratas, al tiempo que deja abiertas sus opciones para una posible candidatura presidencial en 2020.

Oficialmente, el grupo, denominado "American Possibilities" (Posibilidades estadounidenses), estará "dedicado a elegir a personas que creen que este país trata de soñar en grande, y apoyar grupos y causas que encarnan ese espíritu", indicó la organización.

Biden ha contratado a Greg Schultz, su director político durante su segundo mandato como vicepresidente, como director ejecutivo del comité.

"El pensamiento grande está grabado en el ADN del alma estadounidense. Por eso, la negatividad, la mezquindad, la maldad de nuestra política me ponen de los nervios. Eso no es quien somos", agregó el ex vicepresidente.

Biden, cuyo nombre sonó como precandidato presidencial demócrata en las pasadas elecciones de 2016, finalmente decidió no presentarse dejando el camino libre a Hillary Clinton en las primarias del partido.

Sin embargo, tras la estrepitosa derrota de la exsecretaria de Estado frente al actual presidente, el republicano Donald Trump, Biden ha elevado sus críticas hacia los demócratas.

"Estoy absolutamente seguro de que quieren estar con nosotros, pero tenemos que demostrar una vez más que entendemos esa desesperanza", dijo hace unas semanas en Nuevo Hampshire, en referencia a la clase media que apoyó al magnate en los comicios.

"Tenemos que demostrarles (lo que somos), tenemos que ser la fuente de su esperanza", arguyó el ex vicepresidente.

El Partido Demócrata pasa por una fuerte crisis de la que está tratando de recuperarse tras la inesperada derrota de Clinton y su incapacidad para recuperar la mayoría en el Senado, dejando en manos republicanas el control total del Congreso.