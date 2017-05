Regresa Orange is the New Black y Jackie Cruz sigue siendo 'Flaca'

“Esta temporada está muy fuerte”, dice la treintañera Jackie Cruz, quien hace el papel de ‘Flaca’ durante la quinta edición de “Orange Is the New Black” (OITNB), la exitosa serie de Netflix que se estrenará este próximo 9 de junio en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Gracias a Dios que ‘Flaca’ ha durado en la serie desde la primera temporada. Siento que el trabajar por quedarme y mi talento son las razones por las que todavía estoy durando. Me dió mucha más seguridad en mí misma”, dijo Cruz hablando 'spanglish' (entre inglés y español) durante una entrevista telefónica desde Los Ángeles.

‘Flaca’ es el apodo de una reclusa hispana de 24 años a quien le gusta maquillarse con ojos de gata y que tiene dos lágrimas tatuadas. Ella forma parte de esta serie que narra parte de lo que viven varias mujeres dentro de una cárcel neoyorquina.

Su nombre es Marisol Gonzales y es hija de una madre inmigrante. Llega a la penitenciaría neoyorquina llamada Litchfield por haber cometido delitos de fraude y por haber puesto en peligro la vida de uno de sus compañeros de clases.

Al venderle unos estupefacientes falseados, el compañero pensó que estaba bajo los efectos de drogas alucinógenas y decidió tirarse desde el alto de un techo de un edificio escolar.

De fuerte a 'muy suave'

Cruz describe a ‘Flaca’ como un personaje femenino que empezó teniendo un genio muy fuerte pero que se va transformando a través de la trayectoria del show.

“Ahora, en la siguiente temporada, van a ver que ‘Flaca’ se ha puesto muy suave” dijo la actriz de origen dominicana. “Al principio no quería que nadie se metiera con ella pero luego está más cómoda en el ambiente de la cárcel”.

La serie OITNB está basada en hechos reales recogidos en las memorias de Piper Kerman—una mujer neoyorquina, casada y con planes de futuro— en cuya puerta aparecen dos agentes federales que la recuerdan que años atrás estuvo involucrada en un complot de dinero y drogas y que su antigua cómplice la ha delatado, por lo que es condenada a pasar 15 meses de su vida en una cárcel de mínima seguridad.

Desde que Netflix transmitió esta serie tragicómica y rotundamente femenina en 2013, ha recibido el aplauso de la crítica y numerosos galardones.

“El show es tan popular porque la gente se siente conectada con las historias reales” afirmó Cruz. “Todavía quedan muchas historias, como ésta, que hay que contar.”

EN BLU-RAY, DVD Y DIGITAL HD

Coincidiendo con el estreno de la quinta temporada, la cuarta temporada de la serie de “Orange Is the New Black: Season 4” (#OITNBS4) ha salido en Blu-ray, DVD y Digital HD. Los tres discos, que incluye los 13 episodios y material especial, de Blue-ray (más Digital HD) y los cuatro discos de DVD están a la venta por $34.97 y $34.98, respectivamente.