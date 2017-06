10 abogados y otros 6 enfrentan cargos en un caso de salario laboral

SANTA ANA.- La Fiscalía del Condado de Orange presentó cargos por fraude contra 10 abogados y otras seis personas, vinculados a lo que los fiscales dicen que era un esquema masivo de compensación de trabajadores que involucró a más de 33,000 pacientes y un estimado de $300 millones más en pagos de seguros que recibieron.

El fiscal Tony Rackauckas describió los cargos como la primera fase de la investigación, ya que su oficina y el Departamento de Seguros de California continúan investigando las funciones que los proveedores médicos desempeñaron en un presunto círculo de fraude dirigido a comunidades predominantemente hispanoparlantes.

"Este tipo de casos hace subir los precios del seguro de compensación al trabajador y expulsa a las empresas de California", dijo Rackauckas.

Los fiscales alegan que en el grupo fraudulento había negocios dirigidos por Carlos Arguello III, de 35 años, de Tustin y Edgar González, de 50 años, de Anaheim.

En 2005, Arguello formó una empresa de publicidad, Centro Legal Internacional, que Rackauckas acusó de establecer contratos ilegales con 20 a 30 abogados que se centraron en la indemnización de trabajadores y lesiones personales. Los abogados supuestamente acordaron contratar con empresas propiedad de Arguello y González, a cambio de empleados, conocidos como “cappers”, entregando a los abogados un número mínimo de clientes por mes.

Los abogados tienen permiso para anunciar, pero el uso de “cappers” para reclutar directamente a abogados o proveedores médicos es contra la ley.

Los fiscales alegan que esas personas distribuyeron una variedad de folletos y tarjetas de visita en barrios predominantemente latinos y en “swap meets”, ofreciendo "consultas gratuitas" para aquellos que creían que habían sufrido lesiones en el lugar de trabajo.

Aquellos que llamaron a los números de teléfono gratuitos ingresaron a un centro de llamadas en El Salvador.

En un plazo de 48 horas, ellos enviaron reclutadores a los hogares de los posibles pacientes para que firmaran papeles legales, sin ningún contacto o aportación de los abogados, dijeron los fiscales.

Rackauckas dijo que después enviaron las formas legales a los abogados y a los proveedores médicos participantes. Los abogados también permitieron que presentaran los documentos que los abogados no habían preparado en realidad o a los aseguradores, dijo el fiscal de distrito. Los abogados pagaron a los colectores honorarios mensuales por los esfuerzos de reclutamiento, dijeron los fiscales, mientras que los abogados recibieron un porcentaje de las compañías de seguros.

No está claro cuánto de los $300 millones de aseguradores terminaron pagando a los acusados de estar vinculados al supuesto plan que se destinó al tratamiento de las lesiones ilegítimas en el lugar de trabajo, dijo Rackauckas.

Pero debido a que el uso era ilegal, todos los pagos del seguro serían considerados parte de un anillo de fraude, dijo Rackauckas. "Hay algunos que eran pacientes legítimos que responderían a estos aviadores", dijo Rackauckas.

Ningún proveedor médico fue acusado. Pero los investigadores están estudiando la posibilidad de que algunos hayan pagado por los pacientes reclutados.

Rackauckas acusó a estas personas de explotar a la gente en la comunidad latina y "usarlos como cajeros automáticos".

Las aseguradoras sospechosas de un papeleo aparentemente fraudulento llegaron a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange, que se asoció con una unidad de fraude del Departamento de Seguros de California para una investigación de tres años.

Los 16 acusados se enfrentan a una variedad de delitos graves, incluyendo la conspiración para referir a los clientes para la compensación, remitiendo a los pacientes con imprudencia temeraria por la comisión de fraude y fraude de seguros.

Los acusados no pudieron ser contactados para comentarios o se negaron a hablar con un reportero.