Reencuentro Dwyane Wade y LeBron James en Cleveland Cavaliers es oficial

La firma de Dwyane Wade es oficial.

El guardia reveló este miércoles que aceptó un contrato por un año y 2.3 millones de dólares para jugar con los Cavaliers de Cleveland, y así volver al lado de su amigo LeBron James.

El movimiento se sabía desde ayer, pero Wade tenía que finiquitar asuntos con su ex equipo, los Bulls de Chicago.



"No hay mejor lugar para estar en este momento para seguir jugando y competir al más alto nivel", escribió Wade en sus redes sociales. "Cleveland cree en mi talento y lo que puedo aportar a un equipo contendiente de campeonato tanto como jugador y como líder. Espero reunirme y jugar junto a mi hermano LeBron. Ya hemos ganado dos campeonatos juntos y espero que obtengamos un tercero''.



Wade ha sido elegido en 12 ocasiones al Juego de Estrellas y ha ganado tres anillos, todos con el Heat de Miami, un par haciendo mancuerna con James y Chris Bosh.



Y James no se tardó en responder. Tras la práctica de hoy de los Cavs, dijo que se sentía como un niño.



"Es como cuando empiezas a ir a la escuela y entras en el aula y no estás muy seguro de quiénes son tus compañeros de clase y cuando entras allí y uno de tus mejores amigos está ahí, es como: 'Oh , sí, esto va a ser divertido'", dijo.



Cavaliers quiere tomar revancha de Warriors de Golden State, quienes le han ganado dos de las últimas tres Finales de la NBA.