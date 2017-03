Tigres y FC Dallas toman ventaja en semifinales en la CONCACAF Liga de Campeones

Los Tigres de la UANL de México, dirigidos por el brasileño Ricardo Ferretti, vencieron 2-0 a los Whitecaps de Vancouver canadienses y pusieron un pie en la final de la Liga de campeones de la Concacaf, cuyo monarca jugará el Mundial de clubes.

En su estadio en Monterrey, norte de Mexico, los 'felinos' de Ferretti salieron a presionar por las bandas y pronto se hicieron de la pelota y comenzaron a crear jugadas de peligro.

En el minuto 8 el francés André Pierre Gignac le pegó mal al balón y dejó ir una oportunidad de gol, después de lo cual los visitantes comenzaron a acomodarse.

El colombiano Luis Quiñones entró al área y echó la pelota por encima de la puerta, en el 37 el chileno Eduardo Vargas amenazó con abrir el marcador y fue detenido por el portero David Ousted y en el 37 el defensa Tim Parker se barrió y desvió una pelota que Gignac le pegó en mala posición.

Para la segunda parte los Tigres mantuvieron el dominio pero sus atacantes carecieron de puntería; Quiñones recibió un pase de Gignac y dejó ir el 1-0 en el 57.

En el 66 por fin los Tigres se fueron delante con un autogol del costarricense Kendall Waston quien desvió a su propia puerta un disparo de Gignac a pase de Vargas.

Tigres siguió al ataque, Quiñones llegó en el 70 y fue detenido por Ousted y en el 78 fueron los canadienses los que tuvieron el empate en los botines de Nicolás Mezquida, pero el jugador falló con el portero vencido.

Los locales ampliaron la diferencia en el 87 cuando Jurgen Damn remató, la pelota le quedó rebotada al portero y el chileno Vargas convirtió de zurda desde los lindes del área para finiquitar el triunfo.

El partido de vuelta será en Vancouver el 5 de abril cuando quedará decidido el ganador de la serie que disputará el título contra el mejor del FC Dallas de la MLS y el Pachuca mexicano que jugarán mañana en Dallas el duelo de ida.

Con la ventaja de dos goles que sacaron en la ida, los Tigres pusieron pie y medio en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero el director técnico Ricardo Ferretti prefiere no darlo por hecho.

El "Tuca" aseguró que no deberán caer en exceso de confianza en el juego de vuelta que se disputará el 5 de abril para garantizar su pase a la Final.

"Siempre que se gana la confianza es adecuada, pero somos un grupo que siempre queremos trabajar y hacer las cosas mejor, es un triunfo, pero no debemos de confiarnos", comentó.

"Cuando nos toque volver a enfrentarlos debemos tener la misma mentalidad que tuvimos hoy sin menospreciar a nadie y sin hacer más grande las cosas. El resultado es bueno a secas, pero tenemos que dar otro gran partido".

Los felinos quedaron en el umbral de su séptima Final en los últimos tres años entre Liga, Copa MX, Liga de Campeones de la Concacaf y Copa Libertadores.

Los auriazules sacaron un buen margen de ventaja y además no recibieron gol, por lo que si anotan, por lo menos, otro tanto en Vancouver obligarían a que los canadienses tengan que anotar como mínimo cuatro goles.

"Siempre me ha gustado el equilibrio, podría decir que con los dos goles es suficiente, pero no podemos pensar sólo en defender, tenemos que ofender y hay que buscar otro gol", señaló.

"Tenemos que hacer las dos tareas, ofensiva y defensiva, tenemos que repetir lo que hicimos hoy".

Para el "Tuca", haciendo lo que ejecutaron anoche deben avanzar a la Final.

"A mí me encantó cómo jugó mi equipo, tiene el derecho de ver las cosas distintas, pero en lo personal me encantó mi equipo en el primero y en el segundo tiempo. Que nada más metimos dos goles, bueno, pero me gustó mi equipo", aseguró.

Pachuca no pudo salir con la victoria del Toyota Stadium, y ahora tendrá que esperar al encuentro de vuelta para definir su pase a la Final de la Concachampions.

Los Tuzos no supieron aprovechar la ventaja que lograron de manera tempranera y cayeron 2-1 frente al Dallas FC.

Franco Jara tomó por sorpresa al cuadro de casa y al minuto 3 puso en ventaja a la escuadra del Pachuca, que para entonces ya tenía el control del encuentro.

Para el cuadro de casa no fue fácil reencontrarse en la cancha, pero comenzaron a ganar balones y a presionar desde el medio campo, hasta que enderezaron las acciones.

Al 43', Maximiliano Urruti puso el empate, luego de adelantar líneas, para irse con tranquilidad al descanso.

Para el complemento, el Dallas FC salió con la mira puesta en el arco de Alfonso Blanco y no tardó en llegar el tanto de Kellyn Acosta al 58', quien en el cobro de un tiro libre venció al arquero de los Tuzos.

Al equipo comandado por Diego Alonso le costó trabajo enderezar las acciones, pues por momentos los de casa abusaron del juego ríspido.

El entrenador tuzo realizó un par de ajustes al minuto 74 y el equipo comenzó a encontrar algunos espacios por la banda derecha.

A unos minutos del final, apareció Jara nuevamente, pero no pudo conectar de manera adecuada para encontrar el empate.

En cambio, su compañero Jonathan Urretavizcaya salvó con una barrida una opción de gol, dejando abierta la posibilidad de que puedan avanzar a la Final, ganando en casa por la mínima diferencia, el próximo 4 de abril en el Estadio Hidalgo.

Con información de Agencia EFE y Agencia Reforma.