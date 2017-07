Lupillo Rivera es un hombre sin filtros ni adornos

MONTERREY.- Lupillo Rivera asegura ser un hombre que dice lo que piensa, sin filtros ni adornos, por eso se sabe una figura polémica, y ahora también será El Malo de la música y estrenará en septiembre su reality show.

"'El Malo' es un tema que decidimos componer para toda la gente, para quien es muy fácil decir cosas antes de conocer. Si me he hecho polémico es porque yo creo que no les gustan mis respuestas... No sé ser político, soy directo y sincero", dijo Lupillo.

En el disco, comentó, muestra su faceta como compositor porque la mayoría de los temas son de su autoría, como "El Hijo de Nadie", que escribió para un amigo suyo que a los 18 años se enteró que era adoptado o "Usted y Yo", que realizó inspirado en las señoras que tienen hijos, están solteras y ya nadie les lanza un piropo.

Otro tema, en versión banda y mariachi, es "Dolores", que compuso para su hermana y que canta en la serie Su Nombre Era Dolores, La Jenn que Yo Conocí, que en México se transmite por TV Azteca.

Al salir a colación el nombre de su hermana, también abordó el tema de su familia, con la que sigue distanciado.

"La gente ya sabe mi cuento. La solución (con su familia) es bien fácil: todo se puede arreglar cuando paren de hablar mal de Lupillo Rivera porque si saco una canción siempre le ponen peros, si saco un comercial... somos una familia y deberíamos de apoyarnos entre sí", dijo.

Por otra parte, Lupillo dijo que el reality show Los Rivera de Adeveras podrá ser visto a partir de septiembre por Univision.