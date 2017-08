Damián Alcázar da con su arte voz a los necesitados

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser incisivo, puntual y crítico a través de su trabajo y como figura pública es un decisión personal, asevera Damián Alcázar. Y, en su caso, es un compromiso ineludible.

"Yo sí tengo convicciones muy concentradas debido seguramente a mi formación y a mi extracto social, pues soy hijo de trabajadores y desde joven me puse a trabajar”.

"Sé cuánto gana un obrero, cómo tiene que mantener a su familia y cuánto le cuesta moverse de la Ciudad de México al Estado de México. ¡Es tremendo!", compartió el actor.

Y si bien desearía que todos sus colegas aprovecharan su fama y popularidad para dar voz a quienes no la tienen, está consciente de que cada quien se conduce conforme a la realidad que le toca vivir.

"Si pienso en el hijo de (Carlos) Salinas de Gortari, él tiene otra visión del mundo: desde niño tuvo guaruras, tiene unas ‘camionetotas’ y come en lugares maravillosos.

"Ésa es su visión del mundo, no conoce otra, no sabe qué come la gente en la sierra de Veracruz. Son cosas diferentes del ser humano", agregó.

No obstante, el protagonista de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta siente la obligación de hablar por aquellos que son oprimidos. Y como artista procura representar de la mejor manera cada uno de sus roles, de ponerse en los zapatos de sus personajes.

"Cuando hago de un homosexual, estoy poniendo un ejemplo, tengo que entender qué les pasa, cuál es su problemática, cómo (los gay) son todo el tiempo vilipendiados, hostigados, violentados, asesinados... cómo no tienen derechos”.

"Tienes que saberlo para poder hablar por ellos, me corresponde hacerlo porque quiero, porque me nace", sostuvo Alcázar.

Asimismo, considera necesario hacer ficciones que reflejen la realidad de lo que se vive en México y en distintos países de Latinoamérica.

"Cuando pienso en los chicos de Ayotzinapa (los estudiantes desaparecidos), hacer la historia de uno de esos papás sería tremendo, sería una gran historia porque es una tragedia terrible, humana y que le puede pasar a todos".

Luego de su paso por la Asamblea Constituyente de la CDMX, el intérprete tiene claro que un cargo público no le interesa. Eso no significa que se desentienda de los asuntos políticos del país.

Alcázar, quien protagoniza la tercera temporada de Narcos el papel de Gilberto Orejuela, líder del Cartel de Cali, aseguró que la legalización de las drogas es la solución para acabar con la violencia desatada por ese negocio.

"Desde hace tiempo creo firmemente, que solamente la legalización va a terminar con este monstruo infame que se come a nuestra gente pobre, jodida.

"Porque entre soldados y marinos que mueren y que son unos cuantos, y policías, también están jodidos. Pero los grandes, los de arriba, los que tienen la ganancia, a esos no", añadió el michoacano.