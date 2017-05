Comité de Apelación de la FIFA retira la sanción a Messi

El Comité de Apelación de la FIFA ha decidido retirar la sanción de cuatro partidos impuesta a Leo Messi, delantero de la selección de Argentina, por la Comisión Disciplinaria.



Esta sancionó con cuatro encuentros al atacante del Barcelona por presuntamente haber insultado a Emerson Augusto do Carvalho, primer asistente del colegiado, el brasileño Sandro Ricci, tras el partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 contra Chile el 23 de marzo.



La FIFA informa en un comunicado emitido este viernes que la Comisión de Apelación ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en nombre de Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA; "en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto".



"Tras la audiencia que tuvo lugar en Zúrich el pasado 4 de mayo, la Comisión de Apelación ha rechazado la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria el 28 de marzo de 2017, mediante la cual, en aplicación del artículo 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), se declaró a Lionel Messi culpable de infringir el artículo 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente", indica.



"Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados -es decir, de manera completamente satisfactoria para los miembros de la Comisión de Apelación- la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido", asegura.



Al respecto, Apelación "recuerda que el respeto hacia los oficiales de partido es esencial y ha de ser una constante en el fútbol, por lo que cualquier actitud contraria al principio del juego limpio o a la deportividad ha de ser rechazada".



"En virtud de dicha decisión, se han retirado tanto la suspensión por partidos que entró en vigor el pasado 28 de marzo, como la multa de 10.000 CHF (francos suizos) impuestas a Lionel Messi", concluye el escrito de la FIFA.



No obstante, Messi cumplió el primer partido de sanción el pasado 28 de marzo ante Bolivia, partido en el que Argentina perdió por 2-0, lo que la deja a la albiceleste quinta con 22 puntos detrás de Brasil (33), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23).



A falta de cuatro jornadas, ocupa el puesto que permite jugar la repesca ante el campeón de la fase de clasificación de Oceanía para buscar su plaza mundialista.