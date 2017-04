Calendario de eventos del condado de Orange

CIENCIA EN EL PARQUE

ORANGE>> OC Parks y The Cooper Center invitan al público a un festival familiar gratuito en que se celebra la arqueología, la paleontología, la historia, la cultura y la ciencia. El evento celebra la rica herencia del condado de Orange de historia natural, animales nativos y plantas, cultura indígena local y explorará el fascinante mundo de la ciencia con la comunidad. La entrada es gratis, solo se cobran $5 dólares por estacionamiento y $2 dólares la entrada al zoológico.

Cuando: Sábado 29 de abril de 10 am a 4 pm

Dónde: Parque Regional de Irvine (Irvine Regional Park). 1 Irvine Park Road, Orange

Contacto: 714.973.6835

JAZZ BAJO LAS ESTRELLAS

BUENA PARK>> Celebre el Día Internacional del Jazz con ‘Jazz Under the Stars’ (Jazz Bajo las Estrellas), presentando a la artista Karen Briggs, el domingo 30 de abril a las 7 pm, en el Ehlers Plaza Event Center.

Cada año en el día internacional del jazz, se reconoce esta forma de arte internacional para promover la paz, el diálogo entre las culturas, la diversidad y el respeto de los derechos humanos.

Jazz Under the Stars es una noche sólo de jazz contemporáneo enérgico, soul y profundo que no se puede perder. La entrada general es de $ 21 por persona.

Cuando: Domingo 30 de abril a las 7 pm

Dónde: Ehlers Plaza Event Center. 8150 Knott Ave. Buena Park

Contacto: 714.562.3860. www.BuenaPark.com

FESTIVAL DÍA DE LA TIERRA

BUENA PARK>> La ciudad de Buena Park invita a la comunidad al festival familiar ‘Earth Day’ (Día de la Tierra) en el que se disfrutará de arte para niños, además de actividades gratuitas, música en vivo y concurso de arte infantil.

Cuando: Sábado 22 de abril de 12 a 5 pm

Dónde: Centro Comunitario de Buena Park. 6688 Beach Blvd.

Contacto: 714.562.3868

COMPUTACIÓN PARA LA TERCERA EDAD

GARDEN GROVE>> El H. Louis Lake Senior Center está ofreciendo capacitación continua en computación para personas de la tercera edad. El entrenamiento tiene lugar todos los miércoles y jueves desde 1:45 pm a 3:30 pm, en la sala de conferencias del centro educativo.

Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Garden Grove se ofrecerán voluntariamente semanalmente para ayudar a los participantes del Centro para Personas Mayores en recursos tecnológicos tales como: Uso de teléfonos inteligentes / celulares, Procedimientos de tableta y portátiles y Medios de comunicación social (Facebook, Instagram y Twitter). Llame para información adicional y para inscribirse.

Cuando: Miércoles y jueves de 1:45 pm a 3:30 pm

Dónde: H. Louis Lake Senior Center. 11300 Stanford Ave

Contacto: 714.741.5253

FERIA DEL TRABAJO PARA VETERANOS

ANAHEIM>> La organización RecruitMilitary llevará a cabo una Feria del Trabajo para todos los veteranos militares, asi como a sus conyuges con el fin de conectarse con empleadores. Este evento es completaente gratis para veteranos, , personal militar en transición, miembros de la Guardia Nacional, miembros de la Reserva y esposos militares.

Cuando: Jueves 27 de abril de 11 am a 3 pm

Dónde: Business Expo Center. 1960 S. Anaheim Way, Anaheim

Contacto: 800.226.0841. www.recruitmilitary.com

PROGRAMA PARA ADQUIRIR ‘CASA MÓVIL’

GARDEN GROVE>> El Ayuntamiento de la ciudad ofrecerá asistencia a los interesados en el mejoramiento de su ‘Mobile Home’ (Casa Móvil). Se dará orientación a solicitantes de bajos ingresos a través de préstamos perdonables a los residentes que califican, para rehabilitar su casa móvil.

Para calificar para el programa: la casa móvil debe estar en Garden Grove, el solicitante debe ocupar la casa móvil durante toda la vida del préstamo, y cumplir con los requisitos de ingresos actuales.

El programa es financiado por CalHOME a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

Cuando: Desde ahora hasta el 1 de octubre

Dónde: CalHOME Program

Contacto: 714.741.5789. www.ci.garden-grove.ca.us

‘KALEIDOSCOPE’ UNA EXPERIENCIA DE ARTE FAMILIAR

IRVINE>> En la ciudad se llevara a cabo un día de actividades creativas para toda la familia, incluyendo jardines en miniatura, arte de papel y un taller de arte de fibra con la artista invitada Debbie Carlson. El evento es para niños de 5 años de edad en adelante. Se ofrecerán refrescos ligeros. Presentado en colaboración con Arts Orange County y el Departamento de Educación del Condado de Orange. Este evento es GRATIS.

Cuando: Sábado 29 de abril de 10 am a 1 pm

Dónde: Irvine Fine Arts Center. 14321 Yale Avenue

Contacto: 949.724.6880

CLUB DE COLOR PARA ADULTOS

BUENA PARK>> La biblioteca Buena Park ofrecerá su curso ‘Club de Color Para Adultos’ con la intención de ayudar a las personas a superar el estrés y volver a su lado creativo. Este evento se llevará a cabo cada primer jueves de cada mes de 2 a 4 pm. Se proporcionaran lápices y marcadores de colores.

Para obtener más información, llame a la biblioteca al 714.826.4100 x125 o visite nuestra sucursal virtual en www.buenaparklibrary.org.

Cuando: Cada primer jueves del mes

Dónde: Buena Park Library. 7150 La Palma Ave.

PROGRAMA FAMILIAR DISCOVER NATURE

ANAHEIM>> La ciudad invita a las familias todos los sábados y domingos por la mañana, a disfrutar de una excursión de una hora de duración, guiada por naturalistas a través del Oak Canyon, en la que también habrá una demostración de animales en vivo, historia y ecología.

Se recomienda llevar zapatos de punta cerrada, ropa cómoda y agua. Aunque el evento es gratis, se puede donar $5 dólares por familia. Para más detalles visite: http://www.anaheim.net/DocumentCenter/View/3128

Cuando: Sábados y domingos de 10:30 a 11:30 am

Dónde: Oak Canyon Nature Center. 6700 E. Walnut Canyon Rd. Anaheim, CA 92807

Contacto: (714) 998-8380 www.anaheim.net/ocnc