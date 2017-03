Mexicano Alejandro Fernández se apodera del Top Latin Albums de Billboard

Con esta movida el mexicano destrona al cantante urbano Nicky Jam, quien bajó del primero al segundo puesto con su aclamado disco "Fénix".



El colombiano J Balvin conservó el tercer puesto por segunda semana con "Energía", mientras que el bachatero Prince Royce cayó de la segunda a la cuarta con "Five".



Por otra parte, la fallecida cantante texana Selena Quintanilla perdió una posición pasando del cuarto al quinto puesto con la colección de éxitos número uno de la radio "Ones".



Más abajo en la lista de esta semana, debuta en la décima primera plaza el cantante regional mexicano José Manuel Figueroa con su disco "No estás tú".



"Rompiendo fronteras", de Alejandro Fernández, también se colocó en el tope de la lista Latin Pop Albums, donde saltó del noveno al primer lugar, seguido por "Ones", de Selena, que bajó al segundo.



El disco "40 años", que celebra la trayectoria artística del cantautor mexicano y exvocalista de Los Bukis, Marco Antonio Solís, se elevó de la cuarta a la tercera plaza.



No obstante, los chicos del grupo CNCO no corrieron la misma suerte con su álbum "Primera cita", que bajó del segundo al cuarto lugar.



De la misma manera, "Sex + Love", del español Enrique Iglesias, perdió dos posiciones pasando de la tercera a la quinta plaza.



Finalmente, el baladista puertorriqueño Luis Fonsi continuó dominando en las listas de las canciones más populares de la radio de habla hispana de Estados Unidos con el tema "Despacito", que cuenta con la colaboración del artista urbano Daddy Yankee.



Éste se mantuvo en el primer lugar en las listas Hot Latin Songs, Latin Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Pop Songs, pero además conquistó la posición en la lista Latin Digital Song Sales, donde se elevó del segundo al primer lugar.



También, en esa lista, el español Enrique Iglesias se elevó del tercero al segundo puesto con el tema "Súbeme la radio", que interpreta al lado de Descemer Bueno y Zion & Lennox, mientras que "Bailando", que comparte con los cubanos Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona, pasó de la quinta a la tercera.