Una guía para divertirse en NOS Citrus Fair en San Bernardino

Una tradición anual que se extiende por más de 100 años, la feria NOS Citrus no necesita ninguna introducción. Pero como la feria de este año, antes conocida como la Feria Nacional de Orange, se amplía a ocho días - por primera vez en 22 años - es fácil pasar por alto algo. Aquí hay algunas cosas que no debe perderse este año:

1. ANIMALES

Algunos animales son los pilares de cualquier feria, y los organizadores dicen que tendrán un zoológico de mascotas, carreras de cerdos y paseos en pony. Pero no dejes que eso te distraiga de los monos o las rayas (sí, puedes acariciarlos).

2. CONCURSO DE DISFRACES

Si los Jueves de Súper Película - entrada gratuita y la visualización gratuita de "The Incredibles" de Disney - abre su apetito por los superhéroes, no se pierda el domingo el concurso de disfraces de superhéroes. Empieza a las 1 p.m., y no hay límite de edad. El primer lugar gana dos boletos gratis a Comic Con Revolution, el 13 de mayo, en el Centro de Convenciones de Ontario y una tarjeta de 25 dólares a Four Color Fantasies en Rancho Cucamonga.

3. UN PASEO POR LOS STANDS DE ALIMENTOS

No todo es diversión y juegos.

La feria también una colecta de comida enlatada el 12 de mayo.

Traiga cinco conservas y obtenga una entrada gratuita para ese día. Una vez que esté, disfrute de la diversión y los juegos.

4. CONCURSO DE MERCANCÍAS

Hablando de comida, ¿por qué no mezclar la comida frita justo con algunos galardonados productos horneados? Los ganadores del concurso serán anunciados a las 3p.m., el

Sábado en el Edificio Citrus. Si no has entrado, estas demasiado tarde. La fecha límite de inscripción fue el 27 de abril.

5. FUEGOS ARTIFICIALES

La feria comienza con una explosión. El último día, 14 de mayo, incluirá un espectáculo de fuegos artificiales a las 8 p.m. ¡Promete "encender la noche!"

ADMISIÓN

La admisión para la Feria NOS Citrus, mayo 11-14, es de $ 1 los jueves y $ 10 los otros días.

SEMANA 2: 11 A 14 DE MAYO

Jueves, $ 1 Viernes, $ 10 Sábado, $ 10 Domingo, $ 10

Los precios de los boletos de Carnaval son:

• 1 boleto, $ 1

• 25 boletos, $ 23

• 80 paquete de $ 70

• Pases $ 25; De jueves a domingo