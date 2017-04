Mauricio Ochmann toma las riendas de su vida

MONTERREY.- Hoy está felizmente casado con una mujer bella a quien ama; protagonizó la serie El Chema que despuntó el rating en Telemundo, tiene varias películas y una carrera sólida. Así es el Mauricio Ochmann que supo retomar las riendas de su vida.

El actor, quien hace más de 10 años enfrentó un problema de adicción, hoy en día no esconde su pasado por más oscuro que éste sea.

Al contrario, habla de frente para dejar el mensaje a la juventud que sí se puede cuando se quiere dejar un camino de autodestrucción.

"Cuando me lo preguntan, siempre me abro de capa y lo digo, porque luego en momentos como oscuros, donde crees que no hay solución, que va a durar toda la vida y que ya no hay para dónde: 'Sí hay'.

"De alguna manera mi mensaje es: 'Sí se puede'. El chiste es querer, levantar la mano y pedir ayuda", declaró el actor quien en noviembre cumple 40 años de vida.

Mauricio enfrentó miedos y debilidades luego de que en el 2006, cuando trabajaba en la telenovela Mariana, enfrentó serios problemas con el alcohol y las drogas.

Ahora, alejado de ese mundo, el actor es un ejemplo de que las adversidades se pueden vencer si en realidad hay un deseo interior.

"A vece nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Decir: '¿sabes qué?, no puedo, necesito que me echen la mano'. Tomar una buena terapia. Tengo un amigo, Odin Dupeyron, él dice que la terapia es canasta básica: 'huevos, leche, terapia...' . Muchos huevos para ir a terapia.

"Hay que conocerse a uno mismo y enfrentar esos fantasmas, vacíos... ese pasado, porque la infancia y adolescencia siempre son etapas que te marcan como ser humano", declaró.

"Por muy feliz que haya sido tu infancia o adolescencia, siempre hay cositas, entonces, mi mensaje es ir, buscarse, encontrarse a uno mismo sin importar el momento o en el proceso de vida en el que estés. Siempre hace falta".

Mauricio pasa por un gran momento, tanto en lo personal como profesional.

"Me siento contento y agradecido tanto con Ais (Aislinn Derbez), con mi hija (Lorenza, fruto de su relación con la arquitecta María José del Valle), con lo que está sucediendo profesionalmente", expresó.

"Internamente, me siento muy en paz conmigo, creo que llego a los 40 bastante bien".

Y en cuanto al proyecto de la línea de ropa que lanzaría, le tuvo que poner pausa.

"Como todos los negocios, unos funcionan y otros no; éste iba bastante bien, pero luego ya sabes, este asunto de las sociedades... luego no jalan bien. Ahorita está en pausa, la verdad es algo que me atrae mucho, estamos viendo a ver si por otro lado".

El pasado 3 de abril concluyó la transmisión de la serie El Chema, un spin off de El Señor de los Cielos, la cual tuvo un alto impacto en la audiencia de 18 a 49, según reportes de rating.

La serie basada en una historia de narcos lideró el "prime time" hispano en promedio colocando en ventaja a Telemundo.