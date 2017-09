‘Mundos Alternos': Arte y Ciencia Ficción en Riverside

RIVERSIDE.- La actualidad, se puede proponer, nutre de forma inmediata la creación artística. A su vez, el arte nos devuelve el favor enriqueciendo a nuestras vidas de realidades emanadas de la imaginación.

Nada más con este intercambio de ida y vuelta, se presenta la exposición denominada “Mundos Alternos: Art and Science Fiction in the Americas”, un reflejo del momento creativo del arte contemporáneo inspirado por la ciencia ficción y pretendiendo romper los muros impuestos por la humanidad.

“Mundos Alternos” es un ejemplo de como el arte actúa como si fuera espejo de feria, desplegando la realidad distorsionada y convirtiéndola en un espectáculo al estilo de la serie televisiva en blanco y negro de los años sesenta “La Dimensión Desconocida” (“The Twilight Zone”) donde no se sabe lo que pasará, lo que es real o lo que es ficción, pero sí dejará una impresión en el espectador.

Más de 30 nombres de artistas de América Latina y de Estados Unidos pueblan este muestrario que estará en el UCR ARTSblock hasta el 4 de febrero de 2018.

Una de ellas es Beatriz Cortez, una artista nacida en El Salvador que vive en Los Ángeles, creadora de una pieza metálica soldada a mano titulada “La cápsula de la inserción de memorias”.

Esta representa una nave espacial para poder viajar a otro planeta que contiene sus memorias y las de otros. Encierra rasgos indígenas, coloniales y contemporáneos, según la artista quien emigró a este país en 1989 tras huir de la Guerra Civil en su país natal.

Aunque casi siempre “se imagina a los indígenas como nuestro pasado”, Cortez asegura “que son parte del futuro”.

Otra estructura suya hecha en colaboración con el angelino Rafa Esparza, artista de origen mexicano, está expuesta y constituye una réplica de un jardín plantado en la Estación Espacial Internacional con ladrillos de adobe. Asimismo, la idea es de llevar al espacio los conocimientos de las antiguas culturas mesoamericanas en el espacio que incluyen plantas de chayote, frijol negro y quinua.

“Mundo Alternos” forma parte de la expansiva iniciativa del Museo Getty 'PST:LA/LA' que ha impulsado cientos de exposiciones, programas, y actividades que destacan el arte latino y latinoamericano en más de 70 instituciones culturales ubicadas por todo el sur de California.

Por ello, el Inland Empire también podrá gozar de dicha iniciativa latina y dejarse inundar de realidades vividas en el pasado e imaginadas para el futuro.