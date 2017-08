Exposición de arte en Cal State Fullerton muestra una experiencia universal sobre la migración

Familias en movimiento, familias separadas, familias reunidas - las experiencias migratorias son singulares y compartidas.

Una exposición en la Biblioteca Pollak de Cal State Fullerton La Biblioteca Pollak muestra la lucha de los que anhelaban algo mejor en otro lugar y se dispusieron a encontrarlo. A través de los ojos de artistas del sur de California y en todo el país, los visitantes pueden presenciar sus viajes.

"Memorias de la migración: contando nuestras historias y conectando nuestros viajes" se debe a una beca de tres años dedicada a la crónica de las historias de migración de los residentes en el condado de Orange.

El capítulo local, Reforma, se asoció con la biblioteca CSUF y la Biblioteca Pública de Santa Ana, con el apoyo del Instituto de Museos y Servicios de Bibliotecas, con sede en Washington, para presentar la exposición.

Una conferencia que se desarrollará el viernes 11 de agosto, gratuita y abierta al público, explorará el tema más a fondo a través de conferencistas que compartirán su experiencia en la preservación de historias migratorias locales e internacionales.

"Como parte de la conferencia, pensamos titularla ‘La migración es tan amplia, tan universal y realmente en todas partes del mundo’. Pensamos que sería una buena idea hacer un componente artístico ", dijo David López, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Santa Ana e historiador de OC Reforma.

La convocatoria de inscripciones salió a nivel nacional, obteniendo obras de artistas locales y de lugares tan lejanos como Maryland. Algunos de los artistas asistieron a una recepción del 8 de julio en el campus, y algunos estarán disponibles durante la conferencia.

La subvención apoyó la crónica de la migración de todos los pueblos - incluyendo historias orales recolectadas por adolescentes y jóvenes adultos voluntarios a través de la Biblioteca Pública de Santa Ana. Pero la mayoría de las obras de arte se ocupan de la inmigración de latinos a los Estados Unidos.

"Mis libros son retratos de personas, lugares y recuerdos que han influido y han sido enriquecidos por la cultura mexicano-americana, vivida a través de eventos cotidianos", dijo Beatriz del Olmo-Fiddleman de Gaithersburg, Maryland, en su declaración artística describiendo su ‘Libros de artista’.

"Contiene sentimientos y emociones que me ayudan a recordar quién soy y de dónde vengo", agregó.

"El trabajo que he creado ilustra las emociones que mis padres me han transmitido, pero es un enfoque honesto para llegar a un entendimiento sobre sus dificultades, En perspectiva, y darse cuenta de lo diferente que habría sido mi vida si no hubieran tratado de luchar por algo mejor ", dijo Juan M. Gómez, un estudiante de CSUF de Santa Ana.

La exposición se extiende hasta el 31 de agosto en la terraza del segundo piso de la Biblioteca Pollak. Los curadores están en conversaciones con la Biblioteca Pública de Anaheim para extender la exposición en el condado de Orange.

Detalles de la conferencia

Cuándo: 8:30 a.m.-5: 30 p.m. 11 de agosto

Dónde: Pollak Library, Cal State Fullerton

Intervienen: Erualdo González y Natalie Navar, Cal State Fullerton; Gilbert González, UC Irvine; Virginia Hitchman, La Frontera; Gustavo Arellano, OC Weekly; Sam Quiñones, escritor.

Para registrarse: memoriesofmigration.eventbrite.com