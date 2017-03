Aislinn Derbez no piensa en tener un bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez descarta, por ahora, formar una familia con su esposo Mauricio Ochmann, hasta no resolver todos los pendientes laborales que tiene.

La hija de Eugenio Derbez comentó en entrevista que está enfocada en su carrera, por lo que escribirle a la cigüeña no es parte de sus planes, contradiciendo versiones periodísticas que señalaron lo contrario.

"Todavía no, es mentira todo (lo que se informó anteriormente). Creo que hasta que se cumpla eso (quedar embarazada), tenemos todavía que terminar algunas cositas pendientes de trabajo, ya después se hará la familia", dijo la actriz en un evento en el que fue presentada como embajadora de una toalla femenina.

Actualmente, está en espera del estreno de su nueva película, Win It All, bajo la producción de Netflix, en la que puso a prueba sus conocimientos en el idioma inglés.

"El 7 de abril se estrenará. Creo que fue un gran reto, sabes el idioma, pero no el cómo actuar en otro lenguaje.

Fue muy distinto hablar un idioma que no es el tuyo", expresó.

La protagonista de la película A La Mala compartió que se siente orgulloso por lo mucho que ha logrado en tan poco tiempo.

"Vienen varias películas, se estrenará Hazlo Como Hombre, ya muy pronto, en agosto, y estamos preparando más películas, ahora yo como productora", concluyó.