Zuckerberg defiende a Facebook de los ataques de Trump

Washington.- El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se defendió de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acusó a la red social de estar en su contra.

"Trump dice que Facebook está en contra suyo. Los liberales (progresistas) dicen que ayudamos a Trump. Los dos lados están disgustados por ideas y contenidos que no les gustan", dijo Zuckerberg en un escrito en su perfil de la red social.

Este escrito fue una respuesta a un mensaje que Trump publicó en Twitter, y en el que acusó a Facebook, a los principales canales de noticias y a los rotativos The New York Times y The Washington Post de ser "antiTrump".

El fundador de Facebook, no obstante, defendió que "trabaja cada día para conectar a la gente y construir una comunidad para todo el mundo".

"Esperamos dar voz a todas las personas y crear una plataforma para todas las ideas", añadió.

Zuckerberg también aseguró que durante las últimas elecciones a la Casa Blanca, en 2016, Facebook desempeñó "un papel diferente al que muchos están diciendo".

"En esta elección tuvieron voz más personas que nunca. Hubo miles de millones de interacciones discutiendo asuntos que quizás nunca habrían ocurrido. Se discutió cada tema, no solo lo que cubrieron los medios de comunicación", dijo.

Facebook aseguró recientemente que 470 cuentas falsas operadas probablemente desde Rusia gastaron alrededor de 100.000 dólares en contratar más de 3.000 anuncios políticos en esta red social en los últimos dos años.

Zuckerberg entregó la información sobre estas cuentas y anuncios al fiscal especial Robert Mueller, que lidera la investigación federal sobre la presunta injerencia rusa en los comicios y los supuestos contactos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

Facebook también anunció que haría lo mismo con el Congreso, que adelanta una investigación paralela a la de Mueller.