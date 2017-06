Proyecto pretende influir positivamente en las vidas de jóvenes latinas

Todos habremos oído hablar en alguna ocasión de los problemas y desafíos que experimentan las niñas y mujeres en el mundo, y para una organización local, lo importante es que se busquen soluciones realmente innovadores.

Éste es el enfoque de Global G.L.O.W., siglas que significan ‘Chicas Liderando Nuestro Mundo’, una organización sin fines de lucro con sede en Santa Ana dedicada a brindar ayuda a mujeres jóvenes entre 12 y 18 años de edad que están a un paso del éxito.

En el Sur de California, hay programas en Long Beach, Los Ángeles, Santa Ana y San Juan Capistrano que combinan tutoría con las artes expresivas para promover la libre expresión y el desarrollo social y emocional, mientras tocan temas que enfrentan las adolescentes.

Janet Martínez es la quinta hija nacida de padres mexicanos que ha participado en el programa de Global G.L.O.W. en Santa Ana por dos años. Sueña en ser alguien que pueda abogar por los derechos humanos, la protección medioambiental y las mujeres.

En marzo, Martínez tuvo la oportunidad de ir a una cumbre en Nueva York y allí conoció a una nigeriana de su misma edad. Las dos hablaron acerca de cómo afectaba la drogadicción, el embarazo adolescente y la salud mental a las jóvenes donde viven.

“Ya no me sentía tan sola cuando conocí a otras chicas de otros países que estaban lidiando con los mismos problemas que yo”, expresa Martínez en conversación telefónica.

“Para nosotras, es importante que las jóvenes se junten a conocerse y compartir ideas, aprender en lo que coinciden y lo que difieran para poder formar planes de acción que llevarán a cabo en sus comunidades respectivas”, dijo la directora ejecutiva de Global G.L.O.W., Katie Rootleib.

Campamentos G.L.O.W.

Los campamentos G.L.O.W. ofrecen un entorno seguro y de apoyo para el intercambio cultural, la individualidad, la creatividad, el desarrollo del liderazgo y la diversión. Los campamentos veraniegos en Compton, Long Beach, Los Ángeles y Santa Ana son gratuitos y abiertos a alumnas desde el quinto hasta el doceavo grado.

Martínez coordina un campamento G.L.O.W. en la NOVA Academy de Santa Ana, del 19 al 30 de junio, antes de irse a estudiar a la prestigiosa Universidad de Stanford.

“Lo maravilloso del campamento en Santa Ana es que permitirá a que otras jóvenes, como Martinez, puedan hablar en confianza de sus retos, de la salud mental, de lo que les estresa y de cómo poder remediarlo”, aseguró Rootleib.

El campamento llamado ‘Healing Hearts’ (Sanando Corazones) tuvo una duración de dos semanas y se enfocará en el tema de la salud mental. Las participantes, alumnas del noveno al doceavo de preparatoria, aprenderán a saber qué hacer y cómo buscar ayuda si lo necesitan.

Martínez recuerda haberse sentido estresada por tener que ser una estudiante sobresaliente y de mantener su identidad bicultural: siendo mexicana y americana al mismo tiempo.

“Mis padres vienen de un ranchito en Jalisco y yo estoy creciendo en una ciudad muy moderna, son mundos muy diferentes”, explicó la joven de 18 años que vive en Santa Ana.

El estrés en la adolescencia

Algunos estudios científicos dicen que una tercera parte de los adolescentes en Estados Unidos sufre de estrés.

La mayoría de los adolescentes que sufren de estrés no son conscientes de ello, por eso, aconseja Victoria Toro, una experta en la adolescencia, los padres deben de estar atentos a la aparición de uno o varios síntomas como: la ansiedad, los cambios alimenticios, los dolores de cabeza o del estómago, la incapacidad de relajarse, el comportamiento agresivo, la ira y/o el insomnio.

“Precisamente, la adolescencia es una de las épocas de la vida en la que los seres humanos están sometidos a más situaciones de estrés”, afirma Toro. "Superar el estrés es muy importante para que sus vidas sean más sanas y placenteras".

Si aprenden a enfrentarse con éxito al estrés, y si son capaces de superarlo durante esa etapa de sus vidas estarán mejor preparados para evitarlo también cuando sean adultos, indicó esta experta.

La misma Martínez relata que algunas técnicas que aprendió en la escuela para relajarse fueron claves para ayudarla a calmarse cuando se sentía ansiosa. “Si me siento estresada, me meto a mi cuarto y me siento a pintar o a leer un rato”.

También recuerda que la fue difícil el expresarse a sus padres de lo que la pasaba.

“Me decían que todo estaba en mi cabeza, no me tomaron en serio", expresó Martínez. "Por eso, queremos quitarle ese estigma de los problemas mentales que existen en nuestra comunidad latina, para que se sepa que realmente no es algo que uno se inventa y darles una perspectiva más amplia sobre el tema".

Qué pueden hacer los padres para combatir el estrés de los adolescentes:

1. Ayudarles a reconocer el estrés. Ese sería el primer paso. Para poder combatirlo, lo primero es saber que existe. Hablar con el adolescente con frecuencia es bueno para que pueda mostrar sus sentimientos y así los padres puedan saber lo que le ocurre.

2. Identificar la causa. Una vez que el adolescente y sus padres hayan identificado el estrés, lo siguiente es buscar la causa que lo está produciendo. También para eso es importante estar cerca del joven y hablar con él o ella con frecuencia.

3. Modificar las expectativas. Una de las causas frecuentes de estrés es la alta exigencia académica o en los deportes. Si el caso de su adolescente es ese, será bueno que le ayuden a rebajar sus propias expectativas o que ustedes, como padres, rebajen las suyas con respecto a su hijo.

4. Aprender a relajarse. Hay diferentes actividades que son muy útiles para combatir el estrés. Una de ellas es la meditación. Introducir a los adolescentes en la meditación puede resultarles muy gratificante. También la práctica de un deporte, sobre todo si es de equipo, aunque deberemos estar seguros de que una nueva actividad no introduce más presión sobre el chico o la chica. Y siempre será bueno que el chico o la chica aprenda técnicas de relajación.

5. Actividades de ocio. Ir al cine, a un concierto, a ver un partido o incluso una tarde relajada de compras puede hacer que la tensión se rebaje.

6. Disminuir el consumo de cafeína. Si el adolescente consume bebidas con cafeína es bueno disminuir su consumo.

7. Evitar drogas y alcohol. El consumo de drogas y alcohol al que algunos adolescentes acuden como recurso cuando sufren estrés solo sirve para empeorar la situación.

Fuente: adolescentes.about.com